「ドジャース５−１レッズ」（２７日、ロサンゼルス）

ドジャースが４連勝で地区優勝へのマジックを「２６」とした。「１番・投手」で先発した大谷翔平投手が５回１失点、９奪三振の好投で７４９日ぶりの勝利をマーク。打っても四回の第２打席で逆転劇の起点となる右前打を放つなど５打数１安打１得点だった。

立ち上がりからカーブを効果的に操った大谷。「こないだの登板が終わった後に、カーブをゲームの中で試したいなと思っていた」と復帰してからここまで球種割合で２％台だった変化球が威力を発揮した。緩急自在に打者のタイミングを狂わせ、立ち上がりを無失点に抑えた大谷。三回先頭にソロ本塁打を被弾したが、投球スタイルは変えずに奪三振ショーを繰り広げた。

チームが無安打５三振に抑え込まれていた四回には、先頭打者としてチーム初安打となる右前打を放って出塁。その後、ポテンヒット２本で１死満塁と好機を広げると、キケ・ヘルナンデス内野手が中前へ逆転の２点タイムリーを放った。さらに女房役のラッシングも２点適時打を放ち、一挙４点のビッグイニング。好投の大谷を援護した。

そして五回表をきっちりと三者凡退に抑えて７４９日ぶりとなる勝利投手の権利を手に降板した大谷。復帰後最長となる５回を投げ、９奪三振も同最多。気温２８度のマウンドで大粒の汗を流しながら、初登板時に先発投手として「５回を投げられるように」と語っていた課題をクリアした。

加えてフォーシーム、スライダー主体の組み立てとはガラッと変え、カーブで緩急をつけながら多彩な球種を散りばめていくスタイルは投手としての懐の深さを感じさせた。対戦したレッズはエンゼルス時代の２０２３年８月２３日に右肘の異常を訴えて降板し、その後、手術へ踏み切ったという相手。不思議な縁を感じさせる１勝だ。試合後には「カーブとスプリットをしっかり投げたい。５回までしっかり投げられたのはよかった」と表情をゆるめた。

打席でも八回の第５打席では左翼へあと１メートルの大飛球を放つなど、捉えて角度がつく打球が多かった。チームもレッズをスイープし、連勝を４に伸ばした。ナ・リーグ西地区で激しい首位争いを繰り広げるパドレスはマリナーズに敗れ、ゲーム差は２へ開いた。

今後、直接対決がないため優勝へのマジックは「２６」。投手として大きなハードルを乗り越えた大谷が、９月の優勝戦線でも大きな戦力となりそうだ。