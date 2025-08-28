井上和香、夫顔出しの家族旅行ショット公開「優しそうなご主人」「お子さん大きくなった」の声
【モデルプレス＝2025/08/28】タレントの井上和香が8月27日、自身のInstagramを更新。石垣島への家族旅行の様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】井上和香、夫＆子供たちのビーチショット公開
井上は「今回は息子にとって初めてづくしの旅」と石垣島のフサキビーチリゾートホテルでの家族旅行を報告し、夫と2人の子供たちが海辺で過ごす様子や、井上が息子を抱っこしている姿を収めた写真などを公開。息子の初プール・初海体験について「プールの水際に座らせてみると、雄叫びのようなものすごい鳴き声 笑」とエピソードを紹介し、ほかにも海での家族時間についてつづっている。
この投稿に、ファンからは「優しそうなご主人」「お子さん大きくなった」「素敵な家族旅行」「微笑ましい」「ママの顔してますね」「楽しそう」といった声が上がっている。
井上は2012年5月、映画監督の飯塚健氏と結婚。2015年7月に第1子となる女児、2024年7月に第2子となる男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
