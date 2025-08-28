ジェラートピケカフェ“桃＆マスカット”秋限定クレープやジェラート、フロート登場
【女子旅プレス＝2025/08/28】ジェラート ピケ カフェでは、桃とマスカットを主役にした期間限定メニュー“Peach & Muscat Delights”を、9月4日（木）〜10月1日（水）まで提供する。
夏の余韻とともに秋の気配が少しずつ感じられるこの季節に、ジェラート ピケ カフェより、みずみずしい果実や香り豊かな紅茶シロップ、なめらかな杏仁豆腐など、素材の組み合わせを楽しむスイーツやドリンクが登場。
限定クレープとして、みずみずしい白桃とぷるんとした杏仁豆腐、香り豊かな白桃ジェラートをもちもち生地でくるんだ「白桃クレープ」、香り豊かな紅茶シロップを染み込ませたクレープ生地で、爽やかなマスカットジェラートとなめらかなベイクドチーズケーキを包み込んだ「マスカットクレープ」がラインナップ。いずれもトッピングに果実を贅沢にのせて仕上げた。
また、炭酸が爽やかな飲み心地を演出するティーソーダフロートも登場。
白桃シロップと華やかな香りの紅茶シロップを合わせたソーダに、まろやかな白桃ジェラートと白桃の果実をたっぷりとを浮かべた「ピーチティーソーダフロート」、爽やかなマスカットシロップと芳醇な香りの紅茶シロップを合わせたソーダに、みずみずしいマスカットと爽やかなマスカットジェラートを合わせた「マスカットティーソーダフロート」の2種を展開する。
このほか「白桃＆ストロベリージェラート」「マスカット＆バニラジェラート」といった涼やかなデザートも味わえる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
期間：2025年9月4日（木）〜10月1日（水）
販売店舗：ジェラート ピケ カフェ全店
