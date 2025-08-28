JO1白岩瑠姫、声優初挑戦のプレッシャー告白 役作りのため「変えた」ことは？
【モデルプレス＝2025/08/28】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の白岩瑠姫が27日、ラジオ番組「JO1のオールナイトニッポンX（クロス）」（ニッポン放送／毎週水曜深夜0時〜）に出演。声優初挑戦のプレッシャーや役作りについて語った。
【写真】JO1白岩瑠姫「アズワン／AS ONE」インタビュー 金城碧海を見て感じた活動休止後の変化
白岩は、長編アニメーション映画「アズワン／AS ONE」（公開中）で主人公・ヨウの声を演じ、RUKI名義で初の主題歌となる「巡星」を書き下ろした。初の声優挑戦となった白岩は、「今回、曲を作るっていうのもすごいプレッシャーだったけど、ヨウくんのキャラクターに命を吹き込むというか声で表現するっていうのもかなりプレッシャー、責任感が半端なかった」とプレッシャーがあったことを明かした。
そして、役作りについて問われると「ラジオとかでもよく『時間さえあれば映画観ます』みたいな話してるんですけど、『アズワン／AS ONE』制作の時期は映画観てるのを全部アニメに変えた」とアニメをたくさん観たと口に。「アニメってこういう感じかっていうのを…。高校生の時とかよくアニメ観てたんですけど、改めてちゃんと世界に入り込もうと思っていろんな作品をインプットする時間に使って挑んだ」と語った。（modelpress編集部）
◆JO1白岩瑠姫、声優初挑戦のプレッシャーを告白
