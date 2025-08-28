マギー審司、結婚19年目の妻を“顔出し” 家族5人で祝った食事会の記念ショット公開「素敵なファミリーですね」「おめでとうございます」
タレントのマギー審司（51）が26日、自身のインスタグラムを更新。「19回目の結婚記念日」を迎えたことを報告し、妻の“顔出し”ショットを公開した。
【写真】「素敵なファミリーですね」結婚19年目の妻との“顔出し”夫婦ショット披露のマギー審司
「毎年言ってるような気がしますが、妻と出会って初めてのデートが叙々苑だったので毎年8月25日の結婚記念日は家族で叙々苑でお祝いしてます」（原文ママ）と家族で記念の食事会に出かけたことを明かし、妻、長女（17）、長男（14）、次女（11）との5ショットをアップ。写真で妻の顔はスタンプで隠されておらず、にこやかな表情が確認できる。
審司は「毎年家族で元気にお祝い出来るのが何よりのプレゼントですね」と幸せを噛み締めながら、「来年は20周年！家族仲良く健康で元気に過ごしたいと思います」と抱負をつづった。
コメント欄には「おめでとうございます」「素敵なファミリーですね」「これからも仲良く過ごして下さいね いい時間は大切に」などの声が寄せられている。
