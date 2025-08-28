2025年8月28日（木）読売テレビ・日本テレビ系で放送の『秘密のケンミンSHOW 極』は、岐阜県の「冷やしたぬきそば」に注目！

【写真】スタジオで実食！岐阜「冷やしたぬきそば」のこだわりとは…？

『県民熱愛グルメ 極』のコーナーで今回注目したのは、岐阜県の涼感ヌードル「冷やしたぬきそば」。

「たぬきそば」というと、関東では「天かす」、関西では「油揚げ」をのせたものだが、岐阜県の「冷やしたぬきそば」は、なんと天かすと油揚げの両方がのっている！

しかも、ただのＷトッピングではなく、数々のこだわりによって、岐阜オリジナルにグレードアップされているという?!行列店や専門店に潜入し、その魅力を探る。



岐阜出身・堀未央奈もそのこだわりを熱く語る（写真提供：読売テレビ）

スタジオの試食会では、岐阜県出身ゲストの堀未央奈がそのこだわりを熱弁！こだわりのWトッピングにゲストたちの反応は――？



初登場の兵庫出身・永島優美（写真提供：読売テレビ）

『ケンミン共生シリーズ』のコーナーで今回取り上げるのは「長崎県民と坂」。市街地の４割以上が「坂」という長崎市。長崎県民の坂ライフを徹底調査する。

長崎の坂と言えば、観光スポットの「グラバー坂」「オランダ坂」などが異国情緒たっぷりの坂として全国的に知られている。しかし、長崎県民に言わせれば、実際は「坂だらけ」と苦笑いするほどの坂があり、それも急勾配の坂ばかりだそうで…。

坂が多いということは、当然「階段」も多く、長崎市は階段の数が日本一だという。

他県民には信じられない《坂の町》ならではの驚きの秘密とは――？そして、長崎県出身ゲストの前原瑞樹からは、驚きの坂道エピソードが飛び出す！



島根出身・曽田陵介にとっては普通のことだが…（写真提供：読売テレビ）

住んでいる県民にはごく普通のことなのに、他県民が見ると「ちょっと不自然では？」とおもうシーンを出題する、『不自然を狙い撃て！ケンミン狙撃手(スナイパー)』。

今回は島根県から2問出題。島根県西部の「玄関」に潜む、不思議なシーンとは？そして、島根県民の「ティータイム」に潜む、不自然なシーンとは――？