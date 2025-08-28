¡Ú´ÚÎ®¡ÛTWICE¡ÖStrategy¡×¡ÖTAKEDOWN¡×¡¢¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¤Ç£µ½µÏ¢Â³¾å¾ºÃæ
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×TWICE¡Ê¥È¥¥¥ï¥¤¥¹¡Ë¤¬¡¢¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¡Ö¥Û¥Ã¥È100¡×½ç°Ì¤Î¼«¸ÊµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£ÊÆ¥Ó¡¼¥ë¥Ü¡¼¥É¤¬26Æü¤Ë¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ËÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È30ÆüÉÕ¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¡ÖStrategy¡Ê¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¡¼¡Ë¡×¤¬57°Ì¡¢JEONGYEON¡Ê¥¸¥ç¥ó¥è¥ó¡Ë¡¢JIHYO¡Ê¥¸¥Ò¥ç¡Ë¡¢CHAEYOUNG¡Ê¥Á¥§¥è¥ó¡Ë¤¬²Î¤Ã¤¿¡ÖTAKEDOWN¡Ê¥Æ¥¤¥¯¥À¥¦¥ó¡Ë¡×¤¬53°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Û¥Ã¥È100¡×¥Á¥ã¡¼¥È¤ËÆþ¤ê¡¢5½µ´ÖÏ¢Â³¤Ç½ç°Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡¢¤³¤Î2¶Ê¤Ï¡¢TWICE¤ÎºÇ¹âÀ®ÀÓ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
´Ú¹ñÄÌ¿®¼Ò¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹1¤Ï27Æü¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¼çÍ×²»¸»¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¤âÆÈ¼«¤Î¿·µÏ¿¤ò¹¹¿·Ãæ¤À¡£Strategy¤ÈTAKEDOWN¤Ï¡¢24ÆüÉÕ¥¢¥Ã¥×¥ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤ÎÊÆÆü´©¥È¥Ã¥×100¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì68°Ì¡¢51°Ì¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Á¥ã¡¼¥È´ð½à¤Ç¤Ï42°Ì¡¢35°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿¡£Æ±Æü¤ÎSpotifyÊÆ¹ñ¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¤â29°Ì¤È20°Ì¤Ë¤Ê¤ê¡¢À¤³¦3Âç²»³Ú¥Á¥ã¡¼¥È¤Ëµó¤²¤é¤ì¤ë±Ñ¹ñ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Á¥ã¡¼¥È¤Î22ÆüÉÕ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ó¥°¥ë¥Á¥ã¡¼¥È¥È¥Ã¥×100¤Ç¤Ï35°Ì¤È31°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
27Æü¤Ë¤ÏÆüËÜ¤ÎÀµµ¬¥¢¥ë¥Ð¥à6½¸¡ÖENEMY¡Ê¥¨¥Í¥ß¡¼¡Ë¡×¤òÈ¯É½¡£Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÀµµ¬¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¡¢JIHYO¤¬¥¢¥ë¥Ð¥à¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥³¥ó¥»¥×¥È¡¢¼ýÏ¿¶Ê¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ê¤É¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÁ´ÈÌ¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÈÆ±Ì¾¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤Ï¡Ö²¿ÅÙºÃÀÞ¤·¤Æ¤â¡¢²¿ÅÙ¤âÎ©¤ÁÄ¾¤ë¡£·ë¶É¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÊÉ¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£