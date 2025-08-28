JリーグYBCルヴァンカップ、海外放映が決定！中国やブラジルなどでプライムラウンド全13試合が生配信

Jリーグは28日、2025 JリーグYBCルヴァンカップ プライムラウンドの海外放映・配信について合意・決定したと発表した。

2025明治安田J1リーグを放映している中国「K-BALL」、香港「myTV SUPER」、ブラジル「Canal GOAT」にて、プライムラウンド全13試合が生配信されるという。

また、日本と放映販売地域等を除く全世界に向け、Jリーグ国際版YouTubeチャンネル「J.LEAGUE International」にて同13試合を生配信することも決定したとのことだ。

今大会のベスト8によるプライムラウンド、準々決勝の対戦カードは以下の通り。

横浜F・マリノス vs 柏レイソル

浦和レッズ vs 川崎フロンターレ

湘南ベルマーレ vs サンフレッチェ広島

横浜FC vs ヴィッセル神戸

ルヴァンカップ準々決勝は、第1戦が9月3日（水）、第2戦が7日（日）に開催。決勝は11月1日（土）に国立競技場で行われる。