BABYMONSTER、誰もが振り返る“圧倒的オーラ”！個性溢れるファッションでカナダに出国【PHOTO】

BABYMONSTERが、溢れるオーラで視線を釘付けにした。

【写真】“衝撃の10代”アサ、へそピに黒衣装が「強すぎる」

8月28日午前、BABYMONSTERは海外スケジュールのため仁川（インチョン）空港を通じてカナダ・トロントへ出国した。

クロップド丈のタンクトップにカーゴパンツを合わせたルカのスポーティーなスタイルから、デニムジャケットにミニスカートとロングブーツを合わせたガーリーな装いのチキータ、グレーのセットアップ風コーデでシックな雰囲気を演出するファリタの姿も。

さらに、チェックシャツとデニムショートパンツで爽やかなカジュアルさを見せたアヒョンに、ブラックレースを取り入れたフェミニンかつ大人っぽいスタイルのローラ、フードとサングラスでまとめたクールでストリート感のあるアサまで、それぞれが個性あふれるファッションでまるでランウェイのような存在感を放った。

（写真提供＝OSEN）上からルカ、チキータ、ファリタ、アヒョン、ローラ、アサ

圧倒的なオーラをまとった彼女たちの姿に、空港に集まったファンや取材陣の視線は一瞬で釘付けとなった。

なおBABYMONSTERは、8月30日（現地時間）にワールドツアー「HELLO MONSTERS」のカナダ公演を開催する。

◇BABYMONSTERとは？

YGエンターテインメントがBLACKPINK以来、約7年ぶりにローンチしたガールズグループ。韓国出身（ラミ、ローラ、アヒョン）、タイ出身（パリタ、チキータ）、日本出身（ルカ、アサ）の7人で構成された。各々が1000倍の競争を勝ち抜いてYGエンタの練習生として合流し、4年間、専門のトレーニングを受けた。2023年11月27日、デジタルシングル『BATTER UP』でデビュー。2024年4月には健康問題でデビューできなかったアヒョンがグループに合流し、1stミニアルバム『BABYMONS7ER』で“正式デビュー”した。