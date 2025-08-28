Photo: 岡本玄介

うちでは階段に貼っています。

もしも震災などで停電してしまったら、真っ暗な家の中を歩き回るのは危ないですよね。手元に懐中電灯があれば良いですが、それを探しに行く途中でコケたらケガのもと。

電池式の人感センサーライトを各所に設置すると、被災時だけでなく普段も夜中にトイレに行くときなどに便利です。

イケアから希望の光

北欧家具ブランドIKEA（イケア）の「OLEBY オーレビー」は、単4電池×3本で光るセンサーライト。手のひらサイズで薄く、まったくジャマになりません。

Photo: 岡本玄介

コンセントに挿すセンサーライトでは、通電していないと使えませんからね。存在感なく毎日使えるのでフェイズフリーです。

電池は充電式にしよう

反応すると27秒ほど点灯します。でも、毎日何度も光らせるなら、充電式の電池使用がいいでしょうね。

裏蓋は小さい穴が2つありますが、フックなどをかける感じじゃないので両面テープを貼りましょう。裏蓋と本体は弱めの磁石でひっつきますが、手だと簡単に外れても自然に外れることはありません。

Photo: 岡本玄介

通路や階段などに

本来は扉の開閉で点灯／消灯する「ワードローブ照明」なので、かつて我が家はクローゼットで使っていましたが…今は階段2カ所に設置しています。深夜に眠気まなこで照明を点けて、「まぶし！」ってならないのがお気に入りです。

250825_ikea

お値段は2個でたったの999円。いくつか買ってトイレや物置など、停電だと困りそうな場所に設置しまくりましょう。

Source: IKEA