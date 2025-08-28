人気スタイリスト、石田純子さんの連載『石田純子のおしゃれ塾』。大人の女性たちに向け、流行を取り入れつつ上品なおしゃれのポイントを指南します。今回は秋物アイテムについて。読者モデルの水野さん（67歳）は「手軽に秋モードをとり入れるには？」とのことですが――。（撮影：中村彰男 文：神素子 ヘアメイク：木下優）

* * * * * * *

手軽に秋モードをとり入れるには？

国語の教員として40年間教壇に立ち続けた私ですが、この春ついに退職。

そのお祝いにと、娘家族が温泉旅行や食事会を企画してくれました。

ところが、着ていく服が全然ないのです！

思えばずっと家と学校の往復で、クローゼットにあるのはジャージかスーツだけ。

普段はTシャツとパンツで過ごしています。

肩幅が狭く貧弱に見えるのも気になっていて、何を買ったらいいのかわかりません。

残暑が続くなか、手軽に秋らしいおしゃれを楽しむ方法を教えてください



読者モデル 水野泰子さん（67歳）の「いつもの着こなし」

薄手のジレ1枚でコーディネートが早変わり

今年も残暑が厳しいですね。しばらくはTシャツやワンピースが手放せそうにありません。問題は、ラクな服ほど体形が出やすく、部屋着っぽさがぬぐいきれないこと。

そんなときに1枚プラスしてほしいのがジレです。ジレとは、フランス語でいうベスト。数年前から流行していますが、暑い時期にも羽織れる薄手のものが増えてきました。

夏の定番になっているシンプルな黒ワンピースは、襟付きのジレを合わせただけで秋モードに（写真）。観劇や会食に、自信たっぷりで出席できるコーディネートに早変わりします。ジレは細身の方でもふくよかな方でも似合う、大人世代の味方です。



ストライプジレ￥20,790、ワンピース￥13,090／ともにセモア チョーカーネックレス￥24,200、 ペンダント￥13,200／ともにDUE deux バングル￥10,800／アビステ バッグ￥8,800／カカ トゥ（アンビリオン） サンダル￥30,800／ヒルズアヴェニュー（プライア）

「色の組み合わせ方が難しい」という人は

同系色でまとめて

「色の組み合わせ方が難しい」という人は、写真のように同系色でまとめてはいかがでしょう。

ジレがトップスとうまくなじみ、唐突な印象になりません。

フリルたっぷりのブラウスにシンプルなデザインのジレを合わせると、甘さを抑えることもできます。



オフホワイトジレ￥41,800／MOGA フリルブラウス￥26,400／feerique パンツ￥10,890／セモア イヤリング￥12,960、バン グル￥6,300／ともにアビステ バッグ￥5,940／カシュカシュ（アンビリオン） サンダル￥24,200／卑弥呼

甘さとシャープさのバランスが

こなれた雰囲気をつくる

Tシャツと合わせるなら（写真）、チュールやオーガンジーのジレが好相性。

甘さとシャープさのバランスがいいと、こなれた雰囲気になります。

おしゃれを楽しみながら、残暑を乗り切りましょう。

◆読者モデル・水野さん変身後のコメント

ジレはおしゃれ上級者が着るというイメージがあったのですが、もっと気軽に着ていいんですね。3着とも気になる体形をカバーしてくれました。まずは1枚手に入れて、娘家族に会いにいきます

※記事内の商品価格はすべて税込です

※商品によっては在庫がなく、ご用意できない場合もあります