ダンス＆ボーカルグループ「三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE」が2025年8月27日、現在活動休止中の今市隆二さんを除く6人でのライブを開催するとして、声明を発表した。

「今市隆二を除く6名で実施することとなりました」

グループ公式は同日、15周年に際して開催するライブ「三代目 J SOUL BROTHERS 15TH ANNIVERSARY STADIUM LIVE "JSB FOREVER 〜ONE〜"」について、「今市隆二を除く6名で実施することとなりました」と報告した。

今市さんをめぐっては4月、タクシー運転手に対して「殺すぞ」などと脅したとして、暴行と脅迫の容疑で警視庁に書類送検された。7月31日の発表では、すでにタクシー会社とは示談が成立し、今市さん側は被害者個人にも示談を申し入れているものの、発表時点では成立していないとしていた。

一連の問題を受け、今市さんは現在活動を休止している。

27日の発表では、15周年記念ライブの開催について「特別な想いを込めて開催を決定」したとし、「今市の活動自粛にともない、弊社としても状況を重く受け止め、開催の方針について慎重に協議を重ねてまいりました」と説明した。

6人でのライブ開催にあたり、希望する客にはチケットの払い戻しを行うという。

「今できることを精一杯やることが、皆さんへの感謝の気持ちを伝える一歩に」

グループ公式は同日、「三代目 J SOUL BROTHERSより応援してくださっている皆様へ」と題した声明を通じ、ライブの開催にあたっての思いを明かした。

「応援してくださっている皆さま、関係者の皆さま、そしてご心配とご迷惑をおかけしているすべての方々に、心よりお詫び申し上げます」とした上で、今市さんを除く6人でのライブ開催について以下のようにつづった。

「この状況の中でライブを開催すべきかどうか、何度も話し合いを重ねました。応援してくださっている皆さんの気持ちを考えると、簡単に決断できることではありませんでしたが、今できることを精一杯やることが、皆さんへの感謝の気持ちを伝える一歩になると信じ、6人で実施することを決めました」

今後については、「また全員でステージに立てる日を信じて、僕たちも一歩ずつ進んでいきます」とし、「どうか、これからも私たちを見守り、一緒に歩んでいただけたら嬉しいです」と呼びかけた。

SNSでは、「7人で15周年やってほしかった それが難しい状況なのは分かってるけど、でも6人でやるのはなんか違う気がする...... 7人で歩んできた15年なのに...って、考えてたら『まじで何やってんだ、今市隆二』ってなってイライラしてきた」「初のスタジアムは7人だと思ってたのに、、また7人での三代目見れるよね？」など、複雑な思いを明かすファンの投稿が相次いでいる。