非現実的なスタイルも納得…インナー露出騒動もあった歌手ソミ、短期間で身長4cm伸ばす“秘密”を告白

歌手チョン・ソミが、短期間で身長を伸ばした“秘密”を明かした。

【写真】チョン・ソミ、物議のアンダーウェア露出

チョン・ソミは8月27日、タレントのイ・ヨンジンの個人YouTubeチャンネルで公開された最新動画に出演した。

動画内では「デビュー10年目なら、もう会社でもベテランでしょう？」とイ・ヨンジンに尋ねられ、「そうです」と答えたチョン・ソミ。続けて「私が最初に会社に来たときは、事務所が本当にこのくらいの広さしかなかった」と当時を振り返ると、イ・ヨンジンは「まさに功労者だね」と感嘆した。

話題がダンスに移ると、「振り付けをこなす力も身長から来る部分があると思う」というイ・ヨンジンの見解にチョン・ソミも同調。「私は本当に背が高いんです」と自ら切り出した。

（写真提供＝OSEN）チョン・ソミ

そして、「以前は身長が169cmだったけど、ピラティスをして173cmになった」と意外な告白も。身長が伸びた要因として「ピラティスは5〜6年ほど続けている」と説明するとともに、「身長が伸びたのは短期間のこと。姿勢を直そうとしたらスッと伸びた」と明かしてイ・ヨンジンを驚かせていた。

（写真＝イ・ヨンジンYouTubeチャンネル）

なお、チョン・ソミは8月11日に新作として2ndミニアルバム『Chaotic ＆ Confused』をリリースした。

◇チョン・ソミ プロフィール

2001年3月9日生まれ。カナダ出身で父がオランダ系カナダ人、母が韓国人のハーフ。2016年に韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 101』シーズン1に出演し、I.O.Iのメンバーとしてデビュー。2017年のI.O.I解散後、JYPエンターテインメントからYGエンターテインメント傘下のTHE BLACK LABELに移籍し1stミニアルバム『BIRTHDAY』でソロデビューを果たした。