なぜか「まわりから好かれる人」と「まわりから良く思われない人」。「ちょっとした違いでその差が生まれている」と語るのは、芸能界で活躍し続けてきたタレント・中山秀征さん。人から好かれ、信頼されてきた中山さんが長年大切にしてきたこととは？ 愛されキャラの秘密をまとめた著書『気くばりのススメ 人間関係の達人たちから学んだ小さな習慣』より、一部を抜粋して紹介します。

【イラスト】相手の気分を悪くしない、合いの手・締めの着地点

合いの手は「さ行」から始める

「否定話法」ではなく「肯定話法」で

会話の始まりを「でも」などの否定から入らない、とは先に記したことですが、では、どういう言葉から入っていけばいいのか。

1つ、とてもいいヒントがあります。

それが「さ行」の言葉です。

「でも」で始まる言葉が否定話法だとすれば、「さ行」で始まる言葉は肯定話法とでも言えるかもしれません。

というのも、この本の執筆にあたり、僕が会話においてどんな言葉を相手に返しているか考えてみたところ、「さ行」をよく使っていることに気づいたのです。

「そうそう」

「すごい」

「その通り」

「さすが」

実際、「そうそう」という合いの手は、相手がノッて話してくれるようになる魔法の言葉の１つだと思っています。

「そうそう」には、

「僕もそう思っていたんですよ」

「まさしく同意します」

「多くの人に教えてあげてください」

みたいなニュアンスが加わるわけですよね。

まさに、肯定して次の話を促してあげるのです。

「は行」の言葉は感じが悪い

返しの言葉として、「は行」の「はいはい」もありますが、これはちょっといただけないと僕は感じています。

「はいはい」って、なんかちょっと感じが悪いです。

「わかってますよ、それくらい」「ああ、そうかもしれないですね」「とりあえず聞いておきますよ」みたいなニュアンスが加わってしまうような気がするのです。そうすると、話をしている側は話しづらくなってしまう。

だから「さ行」の言葉が絶対にいいと思うのです。

「そうなんです」

「それはよかった」

これだとしゃべりやすくなるし、その先も聞きたいという気持ちも込められる。

話をしていて「すごい」「さすが」と相手から言われれば、話をしている側は気持ちよくないですか。

「その通り」と言われたら、もっと話したくならないでしょうか。やっぱり話をしててノッてくる。

ノッて話をさせてくれる相手には、やはり好印象を持つのは間違いないと思うのです。



●合いの手・締めの着地点（図を拡大）（画像提供：『気くばりのススメ 人間関係の達人たちから学んだ小さな習慣』／すばる舎）

相手の話が長くなりすぎたときは？

ちなみに、あまりに気持ちよく話をしてもらっていると、話が長いな、ということも起こりえます。

そういうときには、時計をチラリと見たらいいと思います。

「ああ、こんなに遅くなってしまって、長く引き止めてしまって、ごめんなさい」

そう言って、話を終える。

「もう十分です」と言うのも角が立ちますから、あくまでこちらが引っ張ってしまった感じにする。

これも「負けない」方法の１つです。

こっちのせいにしてしまうと、相手は気分が悪くならないのです。

着地はやはり、相手の気分を悪くしないこと。

それが僕のスタンスなのです。

《人間関係の達人たちに学んだ好かれるコツ》



「そうそう」「すごい」「その通り」「さすが」

「さ行」の言葉で、相手の話はノッてくる

「何を話していいかわからない」のは当たり前

いきなりスラスラしゃべるのは難しい

何かの集まりでたまたま一緒になったとか、パーティーでたまたま隣になったとか、初めてのデートをすることになったとか、そういうときに何を話していいかわからない、という声を聞くことがあります。

でもそれは、実はみんなそうなのだ、ということを、僕は強調しておきたいです。

何を話していいかわからない、という人のほうが絶対に多いと思います。

ほとんどの人がそうなのではないでしょうか。

僕も、初デートのときはしゃべれなかった。

どうしていいかわからなくて、途方に暮れました。

もう40年も前ですが、当時は今のようにスマホのナビもない。映画館を見つけようとして間違えてしまって、映画が見られなかった。

ただ歩いて、たまたま見つけたフルーツパーラーに入ってパフェを食べたら、１杯2000円でした。手持ちのお金は5000円だったのに。2人で4000円。残り1000円では、映画は見られません。会話も弾まず。

そのまま、それっきり。

寮に暮らしていた時代の、懐かしい思い出です。

これはデートに限りませんが、やっぱり、いきなりスラスラしゃべる、なんてことは難しいのです。

段階を追って、ちょっとずつ人間関係を作って、それからしゃべれるようになる。そういうものです。

それまでは、やっぱりお互い探り探り、で行く。

そのためにも、必要なことは聞くことです。

質問すること。聞かないと、相手のことはわからないから。

いきなり根掘り葉掘り、細かなことをくどくど聞くのはちょっと問題かもしれませんが、相手を知ろうといろんな質問をぶつけていくことは大事なことです。

興味を持ってもらえていることに対して、不快な気持ちになる人はいません。だから、質問すればいい。

そして相手のことが、もっと言えば相手のニーズがわかれば、それに沿った話をしていく。

繰り返しになりますが、相手が何を求めているのか、何を望んでいるのかわからないのに、面白い話なんてできるはずがないのです。

話すのが苦手な人はここから始めよう

おしゃべりが苦手だという人は、自分から難しい話、面白い話をしようとしがちだ、という印象があります。

そんな難しい話をしようとしなくても、簡単な話、普通の話からすればいいのです。

もっと言えば、聞けばいいのです。

何かいいことを言おうとか、面白い話をしなければいけないとか、そういうことを無理に考えるから、うまく言葉が出てこなくなってしまう。何を話していいかわからない、ということになる。

それよりも、聞けばいい。

聞けなければ、思いついた話、普通の話から入ればいい。

極端に言えば、つまらない話から入ったらいい。ああ、つまらないけど、申し訳ないな、という話でいい。

実はそれは、相手にとっては嬉しいことだったりもするからです。

というのも、いきなり面白い話をされて会話のハードルを上げられてしまうと、話すほうもプレッシャーになるからです。

そこで「こんな話でいいんですよ」ということになれば、安心して話をすることができる。プロレスの技みたいなもんです（笑）。

そして会話が始まれば、少しずつ噛み合っていくようになります。

《人間関係の達人たちに学んだ好かれるコツ》



最初からうまく話せなくていい。

まずは聞くことから始めよう

※本稿は、『気くばりのススメ 人間関係の達人たちから学んだ小さな習慣』（中山秀征：著／すばる舎）の一部を再編集したものです。