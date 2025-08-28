林陵平氏、日本代表アメリカ遠征のNHK現地解説が決定「全ての人にわかりやすく楽しんでいただけるよう言語化します」

サッカー解説者の林陵平氏が、日本代表の9月アメリカ遠征（vsメキシコ代表、vsアメリカ代表）において、NHKの中継で現地解説を務めることが決定した。



NHKは27日にNHKサッカー公式Xを更新し「林陵平さんが現地から徹底解説」と発表。林氏は2023年3月に自身のXで投稿した「いつか、地上波で日本代表戦の解説したいな」を引用する形で「NHKでメキシコ戦とアメリカ戦の2試合を現地解説することになりました。遂に地上波での日本代表戦の解説。目標を公言し、叶えていく。初心者〜玄人まで全ての人にわかりやすく楽しんでいただけるよう言語化します。日本を代表して解説してきます！！」とポストしている。



9月7日（日）11時キックオフ（日本時間）のメキシコ代表戦は、NHK総合テレビで生中継、NHKプラスで同時・見逃し配信される。9月10日（水）8時37分キックオフ（日本時間）のアメリカ代表戦は、NHK BSで生中継となる。