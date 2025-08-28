「自分は悲観しやすいタイプ」「他人と自分を比べてしまう」といったことに悩んでいませんか。心理学者の内藤誼人さんは「たいていの心の問題は、自分でどうにかできるものなのです。悩みがひどくなるまえに、自分の心は自分でケアしてしまいましょう」と、心のセルフケアの重要性について話します。そこで今回は、内藤さんの著書『いいことが起こる人の習慣』から、気持ちが晴れやかになるヒントを一部ご紹介します。

【書影】心理学者による、心が晴れやかになる41のヒント。内藤誼人『いいことが起こる人の習慣』

* * * * * * *

恥ずかしさから引っ込み思案になることがありますか？

自分自身の感情をコントロールしたいものといえば、まず挙げられるのが「恥ずかしさ」かもしれません。大勢の前で発表したり、公衆の面前でコケたり、レストランでウェイターに特別な注文をしたいときなど、私たちは大いに「恥ずかしい」思いをする傾向があります。

恥ずかしがらずに、もう少し堂々としていたいと思う人は、案外多いのではないでしょうか。

これは「恥の文化」に生きる日本人に多い現象だそうで、なるほど欧米人や中国人は、周囲に注目されても物怖じせずに胸を張っていますし、文句があれば大声で自己主張を通しているようです。

しかし、いかにも日本人らしいこの「恥ずかしさ」の感情こそが、他人を思いやり、誰にでも優しく接することができる心理を生み出しているとしたら、どう思いますか？

興味深い実験

ここで興味深い実験結果を紹介しましょう。

オランダのティルビュルフ大学のイロナ・デフージ博士は１３５人の大学生を対象に、半分のグループには「自分の恥ずかしい過去」を、もう半分のグループには「日々の過ごし方」を、10分間かけて書かせました。

その後、学生たちに10枚のコインを渡し、これを知人に何枚分け与えるかという実験を行います。

すると、酔っぱらって失態したとか、勝負に負けて大恥をかいたとかの恥ずかしい過去を思い出させられたグループの学生ほど、知人にたくさんのコインを分け与え、援助したのです。

「恥ずかしい」という気持ちの効果

どうやら「恥ずかしい」感情をもつと、自分の自尊心をなんとか取り戻そうとして、人に親切になるようです。

心に空いた穴を、人に優しくすることで埋め合わせて、自分の感情をコントロールしているのです。



（写真提供：Photo AC）

「恥ずかしい」感情も、まんざら捨てたもんじゃありません。

「恥ずかしい」という気持ちには他人に優しくなれる効果があります。

※本稿は、『いいことが起こる人の習慣』（PHP研究所）の一部を再編集したものです。