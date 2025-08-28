º£Ìë¤Î¡ØÎø°¦¶Ø»ß¡Ù¤¢¤é¤¹¤¸¡£¼«Âð¤Ë»Å³Ý¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Ê£¿ô¤Î±£¤·¥«¥á¥é¤ËÉ×¡¦¿µÌé¤òµ¿¤¦¿ðÈÁ¡£¤½¤·¤Æ»³Ãæ¤Ç¿·¤¿¤Ê°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¡Ä¡ã¥Í¥¿¥Ð¥ì¡ä
ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¤Ç¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¥×¥é¥Á¥Ê¥¤¥ÈÌÚÍË¥É¥é¥Þ¡ØÎø°¦¶Ø»ß¡Ù¡ÊËè½µÌÚÍË¤è¤ë11¡§59¡Á¡Ë¡£Âè9ÏÃ¤¬8·î28Æü¤ËÊüÁ÷Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶¿ÅÄ¤Ï¡¢¤È¤¦¤È¤¦¿µÌé¤ËÀµÂÎ¤òÌÀ¤«¤·¡Ä
ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¯¼ç¿Í¸ø¡¦ÌÚÂ¼¿ðÈÁ¡Ê°Ë¸¶Ï»²Ö¤µ¤ó¡Ë¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÀÅ²¬¤òÎ¥¤ì¡¢Åìµþ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤ë¡¢3¿Í¤ÎÃËÀ¡½¡½¡£
1¿Í¤Ï¤¢¤ë»þ´üÈà½÷¤ÎÀ¤³¦¤ÎÃæ¿´¤À¤Ã¤¿¸µÎø¿Í¡¦ÁÒÅçÎ´¡Ê¾®µ×ÊÝ¼÷¿Í¤µ¤ó¡Ë¡£
1¿Í¤ÏÃÎ¿Í¤Î¾Ò²ð¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿ðÈÁ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¸òºÝ¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿Îø¿Í¡¦ÄÅºä¿µÌé¡Êº´Æ£Âç¼ù¤µ¤ó¡Ë¡£
¤½¤·¤Æ¤â¤¦1¿Í¤Ï¡¢½ã¿è¤µ¤Î²Ì¤Æ¤ËÏÄ¤Ê°¦¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¿¥¹¥È¡¼¥«¡¼¡¦¶¿ÅÄÈ¥¡ÊÅÏî´·½Í´¤µ¤ó¡Ë¡£
Èà¤é¤Ï¡¢¿ðÈÁ¤Ë²¿¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Î¤«¡½¡½¡£
ËÜºîÉÊ¤Ï¡¢Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô35ËüÉô¤òÆÍÇË¤¹¤ëÄ¹¹¾½ÓÏÂ¤Î¿Íµ¤¾®Àâ¡Ö¶Ø»ß¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Î¡ØÎø°¦¶Ø»ß¡Ù¡Ê³ÑÀîÊ¸¸Ë/KADOKAWA´©¡Ë¤¬¸¶ºî¡£Ç®¶¸Åª¤Ê»Ù»ý¼Ô¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡Ö¶Ø»ß¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¸¶ºî¼Ô¡¦Ä¹¹¾½ÓÏÂ¤¬¡¢Êª¸ì¤Ë´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÍ×ÁÇ¤ò²Ã¤¨¡¢¸¶ºî¤ò¤âÍÉ¤ë¤¬¤¹Í½ÁÛÉÔÇ½¤ÊÎø°¦¥Û¥é¡¼¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£
µÓËÜ¤Ï±ó»³³¨Íü¹á¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¡£¼çÂê²Î¡Ø¥³¥¨ prod.¡ùTaku Takahashi (m-flo)¡Ù¤ÏIS:SUE¤Î³Ú¶Ê¤Ç¤¹¡£
¡ö°Ê²¼8·î28ÆüÊüÁ÷²ó¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¥×¥é¥Á¥Ê¥¤¥ÈÌÚÍË¥É¥é¥Þ¡ØÎø°¦¶Ø»ß¡Ù¡Ê²èÁüÄó¶¡¡§ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ë
¡ãÁ°²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
ÄÅºä¿ðÈÁ¤Ï¡¢µÔÂÔÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤Æ¼«Âð¤òÎ¥¤ì¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤ÎÀ¸³è¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£ÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤«¤é¼«Âð¤òË¬¤ì¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤Þ¤ë¤ÇºÊ¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¦ËãÅÚ¹á¤Î»Ñ¤¬¡£
¿ðÈÁ¤Ï¶¿ÅÄÈ¥¤¬°ÊÁ°¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö±¿Ì¿¤òÏ®¤ó¤Ç¤¤¤ë¿ÍÊª¤¬µï¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤â¡¢¤¹¤´¤¯¿È¶á¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Î°ÕÌ£¤ò³Î¤«¤á¤ë¤¿¤á¡¢¶¿ÅÄ¤ÎBAR¤òË¬¤Í¤ë¡£
¶¿ÅÄ¤Ï¡¢¿ðÈÁ¤Î¤¿¤á¤ËËãÅÚ¹á¤ò¾Ã¤¹¤³¤È¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤¬¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤ä¤á¤Æ²¼¤µ¤¤¤ÈÈ¿ÏÀ¤¹¤ë¿ðÈÁ¤À¤Ã¤¿¡£
¸åÆü¡¢¶¿ÅÄ¤Ï¿ðÈÁ¤Î¼«Âð¤òË¬¤ì¤ë¡£ËãÅÚ¹á¤Î¿¿°Õ¤ò³Î¤«¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¸ÀÍÕ¤ÎÃ¼¡¹¤Ë´Þ¤ß¤Î¤¢¤ë¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¡£
¿ðÈÁ¤È¿µÌé¤¬¥Ú¥¢¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤ò¡¢ËãÅÚ¹á¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¶¿ÅÄ¤Ï¡¢ÍÄÆëÀ÷¤Ç¤â¤½¤³¤Þ¤Ç¤¹¤ë¤«¤Ê¤ÈÌä¤¤µÍ¤á¡¢Ì¼¤ÎÈþ¶ê¤¬ËãÅÚ¹á¤Î¤³¤È¤ò¡Ô¥Þ¥Þ¡Õ¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´Þ¤ß¤Î¤¢¤ëÁêÄÈ¤òÂÇ¤Ä¤Ê¤ÉËãÅÚ¹á¤ò²×Î©¤¿¤»¤ë¡£
¶¿ÅÄ¤¬µ¢¤ê¿µÌé¤ÈÆó¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ËãÅÚ¹á¤Ï¡¢¶¿ÅÄ¤Î¤³¤È¤ò²ø¤·¤¤¤È¿µÌé¤ËÄó¸À¤¹¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÉ×ÉØ¤ÎÌäÂê¤À¤È¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤º¡¢Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤·¤Æµ¢¤êÆ»¡¢ËãÅÚ¹á¤¬Êâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¶¿ÅÄ¤¬ÇØ¸å¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤Æ¡½¡½¡£
¥×¥é¥Á¥Ê¥¤¥ÈÌÚÍË¥É¥é¥Þ¡ØÎø°¦¶Ø»ß¡Ù¡Ê²èÁüÄó¶¡¡§ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ë
¡ãÂè9ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
¶¿ÅÄÈ¥¤ÎBAR¤ÇºøÍð¤·¤¿½÷À¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÄÅºä¿ðÈÁ¤Ï¡¢¶²ÉÝ¤ÇÅ¹¤òÈô¤Ó½Ð¤¹¡£
Æ¨¤²¤ë¤è¤¦¤Ëµ¢Âð¤·¤¿¿ðÈÁ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¶¿ÅÄ¤«¤éÆÏ¤¯¥·¥ç¡¼¥È¥á¡¼¥ë¤Ë¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¦¡£
¡Ö¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î³¨²è¤ÎÎ¢¡×¡½¡½¡£¼«Âð¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î³¨²è¤ÎÎ¢Â¦¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¤Ê¤ó¤È¾®·¿¥«¥á¥é¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤â°ã¤¦¾ì½ê¤Ë¤âÊ£¿ô¥«¥á¥é¤¬»Å³Ý¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ðÈÁ¤ÏØ³Á³¤È¤¹¤ë¡£
°ÊÁ°¡¢¶¿ÅÄ¤«¤é¡Öµ®Êý¤Î±¿Ì¿¤òÏ®¤Ö¿ÍÊª¤Ï¡¢Èõ¸ýËãÅÚ¹á¤µ¤ó¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¿ðÈÁ¤Ï¡¢É×¡¦ÄÅºä¿µÌé¤Ëµ¿¤¤¤ÎÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¡£²¿¤ò¿®¤¸¤¿¤éÎÉ¤¤¤Î¤«¡¢²¿¤ò¿®¤¸¤¿¤é¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡Ä¡£
°ìÊý¡¢¶¿ÅÄ¤ÎÅ¹¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¿ðÈÁ¤òÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¤¿¿µÌé¤Ï¡¢¿ðÈÁ¤È¶¿ÅÄ¤ÎÀÜÅÀ¤ËÌ©¤«¤Êµ¿Ç°¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¿ðÈÁ¤¬½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¸å¡¢Å¹¤ËÆþ¤ê¶¿ÅÄ¤òË¬¤Í¤ë¿µÌé¡£¡Ö¤³¤ÎÅ¹¤Ë¿ðÈÁ¤ÏÍè¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¡©¡×¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¶¿ÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¤ÈÈù¾Ð¤ß¤Ê¤¬¤éÅú¤¨¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤Îº¢¡¢¤È¤¢¤ë¾ì½ê¤ÇÀµÂÎÉÔÌÀ¤Î°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤ë¡£Â¿ËàËÌ½ð¤Î´ÖµÜ¡Ê¿÷·Á¤¢¤¤³¤µ¤ó¡Ë¤ÏÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¡¢¤¢¤ë¿ÍÊª¤ËÃ©¤êÃå¤¯¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¶¿ÅÄ¤Ï¡Ô¤¢¤ë¿ÍÊª¡Õ¤Ë²ñ¤¦¤¿¤á¤ËÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¾ì½ê¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡½¡½¡£