舞台、映画、ドラマにと幅広く活躍中のミュージカル俳優・市村正親さん。私生活では2人の息子の父親でもある市村さんが、日々感じていることや思い出を綴る、『婦人公論』の連載「市村正親のライフ・イズ・ビューティフル！」。第10回は「暮らしを潤す、花と料理」です。（構成：大内弓子 撮影：小林ばく）

【写真】僕の暮らしを彩る花たち。かわいいでしょ

歩く先が僕の庭

僕の生活には花が欠かせません。引っ越す前に住んでいたマンションのベランダには、40個近くのプランターを置いていたんだよ。今のベランダは狭いのでちょっと寂しい。

でも、前のマンションから唯一持ってきたミニ胡蝶蘭を置いているんです。これは、いただいてずいぶん経つにもかかわらず何度も花を咲かせているの。一緒に引っ越ししてきて、さすがにもうダメかなと思いながら水をあげていたら、また蕾が出てきた。嬉しかったね。

胡蝶蘭を育てるのは難しいと言われるけど、僕はただ水をあげているだけ。そんな大したことはしていない。父が庭いじりが好きだったから、似たのかなと思ったりはする。

たくさんプランターがあったときも、ガーデニングみたいな大層なことをしていたわけじゃなく（笑）、何ならどこかから種が飛んできて勝手に花を咲かせることもあったくらいで。そこにまた感動していたんだ。

そして、その咲いた花を切って活けて、玄関や居間に飾り、仏様にお供えする。帰ってきてドアを開けたときもそうだけど、部屋に花があるとないとじゃ気分が全然違うんだよね。旅公演に出ている間も、長男の優汰に「お前のセンスでいいから花を買ってきて」と頼んで飾ってもらっていました。

プランターがなくなった今は生花店で買ってくることも多いので、お店はたくさん知っているんです。少なくとも5〜6軒は馴染みがあって、ここが休みならあっち、とすぐに行ける。

よくお世話になっている店で最近買って、神棚に供えているお榊（さかき）がものすごく長持ちしていてね。葉も長いし珍しいから聞いてみたら、「八丈榊」といって八丈島で育ったものだと教えてくれた。

それから、通っているマッサージサロンの隣にある店ではランタナをもらって、自分で根出しして実らせたこともあった。どこでも仲良くさせてもらっているの。

街を歩けば、生花店に限らず、すぐ花が目に入るよ。だって、道端にはいろんな花が咲いているじゃない。だから、歩く先が僕の庭なの（笑）。

今の季節だったらドクダミ。あの白い花とグリーンのコントラストがとてもいいよね。根っこから引き抜いて持って帰りたいくらい（笑）。

名前を知らない花もいっぱいあって、見つけるたびに、「わーっ、かわいい花が咲いてる！」と口に出して近づいてみる。そうすると向こう（花）も、「この人、俺らのことが好きなんだな」ってわかってくれるんだよ。だから、うちに来る子たちは咲いてくれるんだろうね。

花は裏切らない。こっちの気持ちにちゃんと応えてくれる。そういう意味でも、花がある生活は心を潤してくれるんだよね。

アレンジを加えて

生活で楽しんでいるものと言えばもう一つ、料理があります。とにかく、食べてみたいと自分のなかで「ピーン！」ときたら作りたくなるんだよ。通っている整形外科の先生がやっぱり料理が好きで、最近はよく、納豆に何を混ぜるとおいしいかという納豆談義をしている。

今試したいのは、納豆山芋オクラスパゲティ。絶対おいしいと思う。伊丹十三さんのエッセイにあった納豆スパゲティも作ってみたい。確かトマトを混ぜてミートソース風になるんじゃなかったかな。

トマトのパスタは、僕が出演する『あしたが変わるトリセツショー』で習ったものが、息子たちに大好評でした。

あと、ずっと好評なのは焼きそば。具はキャベツ、タマネギ、ピーマン、モヤシと普通だけど、ドロドロにならないように粉状のソースを使う。それにカレー粉を入れるのが僕のこだわりポイント。ソースだけじゃ普通だから、アレンジを加えたんだ。

博多公演のお土産で買ってきた博多ラーメンも、麺と一緒にネギとタマネギを茹でて入れたりしたよ。



＜今月のひとこと＞

自分なりにアレンジするというのは、役者としては当たり前のことではあるんだよね。

役者はただセリフを覚えて言えばいいというものじゃない。ただ一言「はい」と言うのでも、その時々でいろんな「はい」があるわけだから、そこにどういう味や匂いを出すかが大事になってくる。どんな味付けにするのかは、自分次第なんだよね。

日常生活も同じだと思う。もっと言えば人生も、自分のアレンジ次第で楽しめる。別に大したことをしなくていいと思うんだよ。

ただ水をあげているだけでミニ胡蝶蘭が何度も咲いたように。ああ、今新しく膨らんできた蕾が開くのが、本当に楽しみだな。