橋本マナミ、キスするときは「歯磨きをいつしたか確認している」

女優の橋本マナミ（41歳）が、8月27日に放送されたトーク番組「上田と女が吠える夜」（日本テレビ系）に出演。キスするときは「歯磨きをいつしたか確認している」と語った。



「潔癖すぎて生きづらい女」というテーマで、恋人とのキスが苦手で、ハグでごまかしているという意見が紹介された後、橋本マナミも夫とキスするときでも歯磨きをしたか確認していると話し、普段から「いつ歯磨きをしたのか全部見ているので。今日、何時間前に歯磨きしたな、とか確認しているので」とコメント。



橋本によると、歯磨きをしてから「2時間は大丈夫です」とのことだが、その間に食事をしていたら「食べたら磨いてほしい」と語った。