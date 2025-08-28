創刊以来、《女性の生き方研究》を積み重ねてきた『婦人公論』。この連載では、読者のみなさんへのアンケートを通して、今を生きる女性たちの本音にせまります。孫の可愛さは子どもの比ではないなどと言いますが、それゆえ、つい財布の紐もゆるみがち。今回は、孫のために使った最高金額を見ていきます。

【回答者数】227人 【平均年齢】67.4歳

【回答者の内訳】40代…5人／50代…33人／60代…98人／70代…74人／80代… 13人／90代…1人／不明…3人

Q.これまで孫のために１回で使った最高金額は？

＜10万円＞

孫が帰省した際に使うベビー用品。マット、チェア、階段ガードなど（パート・60歳）

＜15万円＞

スマホを購入（パート・76歳）

＜100万円＞

孫の将来のための学資保険（専業主婦・66歳）

＜15万円＞

2泊3日の四国旅行。アンパンマン号に乗る旅(年金受給者･67歳)

＜100万円＞

大学入学祝い。県外に出るので通帳を作りました（不明・69歳）

＜20万円＞

雛人形。息子の妻の実家と折半して(専業主婦･70歳)

＜30万円＞

孫の誕生祝いと、里帰り出産にかかる交通費・生活費として（専業主婦・68歳）



Q.孫との関わり方で気がかりなことは？

●孫の具合が悪くて保育園をお休みする際に預かることが多い。かなり疲れてしまうのだが、断りづらい （孫1人／専業主婦・61歳）

●いろいろ買い与えてしまい、いつも娘に怒られます。どうしても甘やかしてしまう（孫2人／会社員・61歳）

●息子の妻が、孫に食事・果物以外を与えるのを徹底的に避けている。いいことではあるのだが、壮大な実験をしているような気もする（孫2人／パート・63歳）

●今の子どもたちはほめて育てるというが、時には叱ることも大切だと思う。だがどのように叱っていいのか悩む（孫9人／専業主婦・68歳）

●敷地内の別棟に住んでいるのに、交流がほとんどない。コロナ前には、孫の誕生日祝いを私たちの家でしていたのに （孫1人／パート・66歳）

●入学祝いやお年玉が負担になってきている。自分の旅行費などを減らそうと思っているが…… （孫4人／専業主婦・70歳）



Q.孫との理想の関わり方は？

●付かず離れずの付き合いだけど、おばあちゃんの家に遊びに来るのが、いつまでも楽しみであってほしい(孫2人／年金受給者･67歳)

●それぞれの生活があるので適度に関わるのが一番。葬儀で「誰？」とならない程度に会えればいい(孫2人／年金受給者･75歳)

●中学生までは、マンパワーとして補助。それ以降は、祖父母としての姿勢をみせていく。私の生き方、死に方を参考にしてもらえるように自分もしっかり生きる覚悟です （孫7人／パート・68歳）

●親のしつけや教育には口出ししない。怒られた時の逃げ場になりたいと思っている（孫1人／パート・77歳）

●援助できる資金、時間をあらかじめ娘へ伝えています。お金、時間、体力、気持ちの無理をしないこと（孫1人／パート・60歳）

●孫たちとはLINEでつながっています。いつまでも友達のように連絡し合いたい（孫3人／年金受給者・84歳）

●見守ること。日々の成長を楽しんでいます（孫7人／年金受給者・79歳）

