二世帯住宅として建てた注文住宅、親との「同居解消」で売却…市場価格はどこまで落ちる？

二世帯住宅はなぜ売却価格が下がりやすいのか？

二世帯住宅は「間取り」や「構造」が特殊なため、一般的な中古住宅と比べて買い手が限られます。そのため、築年数にかかわらず、市場価格が下がる要因となりやすいのです。



価格下落の主な理由

・玄関・水回りが2つあるなど、汎用性が低い

・ファミリー層や若年層のニーズに合いにくい

・リフォーム費用がかかる可能性が高い

・築浅でも「構造が特殊」という理由で敬遠されやすい

こうした理由から、購入希望者は「二世帯住宅を探している層」に限定されるため、価格交渉で弱い立場になりがちです。



実際にどれくらい市場価格は下がるのか

築10年以内の一般的な一戸建ては、新築時の価格から20～30％ほど下がるのが相場です。一方、二世帯住宅は表1にあるように「希望者が少ない」という特殊性のため、30～40％以上価格が下がるケースも珍しくありません。

表1

住宅タイプ 新築時価格 築10年後の平均売却価格 下落率 一般的な一戸建て 4000万円 約2800万円 約30％ 二世帯住宅（注文） 5000万円 約2800万円～3200万円 約36～44％

※筆者作成

築年数が浅くても、「設備が過剰」「間取りの汎用性がない」と評価されてしまえば、想定以上の価格下落もあり得ます。





売却価格に影響する間取りと設備の特徴

二世帯住宅の売却価格に影響を与える最大の要素は、「どれだけ一般住宅として転用できるか」です。とくに以下の条件に該当する場合、価格が大きく変動します。



価格が下がりにくい条件

・玄関や水回りが1つにまとめられている「共有型」

・一世帯用にリフォームしやすい構造

・建物の広さがゆとりある一般住宅と見なせる

・立地が良く、需要が高いエリア

価格が下がりやすい条件

・玄関・浴室・キッチンすべてが2つある「完全分離型」

・リフォーム費用が高額になる間取り

・独立性が強すぎて用途変更が難しい

・地方エリアなど需要が限られる場所にある

完全分離型の二世帯住宅は、賃貸やシェア住宅としての活用には向いていますが、個人で住むにはハードルが高くなるため売却が難しくなる傾向があります。



売却するか、それとも賃貸に出すか？ 判断基準はここにある

「すぐには売りたくない」「価格が下がりすぎるのは困る」といった場合、二世帯住宅を賃貸に出す選択肢も検討できます。売却と賃貸のメリットとデメリットを表2にまとめました。

表2

選択肢 メリット デメリット 売却 一括で現金化、維持費不要 想定より安くなる可能性がある 賃貸 家賃収入を得られる、活用できる 空室リスクや修繕負担がある

※筆者作成

特に立地が良く、住宅需要があるエリアでは、「二世帯住宅を1階・2階で分けて貸す」などの工夫次第で一定の収益が期待できます。



損を最小限に抑える売却戦略とは

損をできるだけ減らすためには、二世帯住宅の「資産価値」と「再利用のしやすさ」を的確にアピールする必要があります。



1. リフォームによる再販価値の向上

一部の設備（キッチンや風呂）を撤去して、一世帯住宅風に変更することで、一般的な購入層の関心を得やすくなります。特に間取りが柔軟に変更できる構造であれば、少額のリフォームで価格が大幅に変わる可能性があります。



2. 不動産会社選びが重要

二世帯住宅の売却に慣れた不動産会社に依頼することで、適切な買い手層に的確なアプローチが可能になります。査定額の差が数百万円になることもあるため、複数社に見積もりを依頼しましょう。



3. 相続対策としての活用も視野に

高額な資産として残すよりも、売却によって現金化し、相続分割しやすい形にしておくことで、将来のトラブルを防ぐことにもつながります。



まとめ

二世帯住宅は、建築時は家族のための理想の住まいでも、同居解消などで手放す際には「流通性の低さ」が課題になります。特に完全分離型の注文住宅は、価格が大きく下がる傾向があるため、想定以上の損失が出ることもあります。

しかし、間取りの工夫やリフォーム、賃貸活用などの選択肢を組み合わせることで、損を抑えながら次のステップへ進むことも可能です。二世帯住宅の売却は、専門家の助言を活用しながら、冷静に判断することが求められます。

