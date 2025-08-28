二世帯住宅として建てた注文住宅、親との「同居解消」で売却…市場価格はどこまで落ちる？
二世帯住宅はなぜ売却価格が下がりやすいのか？
二世帯住宅は「間取り」や「構造」が特殊なため、一般的な中古住宅と比べて買い手が限られます。そのため、築年数にかかわらず、市場価格が下がる要因となりやすいのです。
価格下落の主な理由
・玄関・水回りが2つあるなど、汎用性が低い
・ファミリー層や若年層のニーズに合いにくい
・リフォーム費用がかかる可能性が高い
・築浅でも「構造が特殊」という理由で敬遠されやすい
こうした理由から、購入希望者は「二世帯住宅を探している層」に限定されるため、価格交渉で弱い立場になりがちです。
実際にどれくらい市場価格は下がるのか
築10年以内の一般的な一戸建ては、新築時の価格から20～30％ほど下がるのが相場です。一方、二世帯住宅は表1にあるように「希望者が少ない」という特殊性のため、30～40％以上価格が下がるケースも珍しくありません。
表1
築年数が浅くても、「設備が過剰」「間取りの汎用性がない」と評価されてしまえば、想定以上の価格下落もあり得ます。
売却価格に影響する間取りと設備の特徴
二世帯住宅の売却価格に影響を与える最大の要素は、「どれだけ一般住宅として転用できるか」です。とくに以下の条件に該当する場合、価格が大きく変動します。
価格が下がりにくい条件
・玄関や水回りが1つにまとめられている「共有型」
・一世帯用にリフォームしやすい構造
・建物の広さがゆとりある一般住宅と見なせる
・立地が良く、需要が高いエリア
価格が下がりやすい条件
・玄関・浴室・キッチンすべてが2つある「完全分離型」
・リフォーム費用が高額になる間取り
・独立性が強すぎて用途変更が難しい
・地方エリアなど需要が限られる場所にある
完全分離型の二世帯住宅は、賃貸やシェア住宅としての活用には向いていますが、個人で住むにはハードルが高くなるため売却が難しくなる傾向があります。
売却するか、それとも賃貸に出すか？ 判断基準はここにある
「すぐには売りたくない」「価格が下がりすぎるのは困る」といった場合、二世帯住宅を賃貸に出す選択肢も検討できます。売却と賃貸のメリットとデメリットを表2にまとめました。
表2
特に立地が良く、住宅需要があるエリアでは、「二世帯住宅を1階・2階で分けて貸す」などの工夫次第で一定の収益が期待できます。
損を最小限に抑える売却戦略とは
損をできるだけ減らすためには、二世帯住宅の「資産価値」と「再利用のしやすさ」を的確にアピールする必要があります。
1. リフォームによる再販価値の向上
一部の設備（キッチンや風呂）を撤去して、一世帯住宅風に変更することで、一般的な購入層の関心を得やすくなります。特に間取りが柔軟に変更できる構造であれば、少額のリフォームで価格が大幅に変わる可能性があります。
2. 不動産会社選びが重要
二世帯住宅の売却に慣れた不動産会社に依頼することで、適切な買い手層に的確なアプローチが可能になります。査定額の差が数百万円になることもあるため、複数社に見積もりを依頼しましょう。
3. 相続対策としての活用も視野に
高額な資産として残すよりも、売却によって現金化し、相続分割しやすい形にしておくことで、将来のトラブルを防ぐことにもつながります。
まとめ
二世帯住宅は、建築時は家族のための理想の住まいでも、同居解消などで手放す際には「流通性の低さ」が課題になります。特に完全分離型の注文住宅は、価格が大きく下がる傾向があるため、想定以上の損失が出ることもあります。
しかし、間取りの工夫やリフォーム、賃貸活用などの選択肢を組み合わせることで、損を抑えながら次のステップへ進むことも可能です。二世帯住宅の売却は、専門家の助言を活用しながら、冷静に判断することが求められます。
