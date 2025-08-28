阿部サダヲさん主演、松たか子さんがヒロインを務めるドラマ『しあわせな結婚』（テレビ朝日系、木曜午後９時〜）の第7回が8月28日に放送される。

阿部さん演じる原田幸太郎は独身主義の弁護士。「結婚しない」と宣言してきたが、ある日ミステリアスな女性・ネルラ（松さん）と運命の出逢いを果たし一目ぼれ。電撃結婚することに。しかし妻には大きな秘密があって――。

脚本は、大河ドラマ『光る君へ』、連続テレビ小説『ふたりっ子』の大石静さん。監督は大河ドラマ『青天を衝け』（2021年）、連続テレビ小説『ひよっこ』（2017年）などヒット作を担当してきた黒崎博さん。

主題歌はOasisの『Don’t Look Back In Anger』

＊以下、8月28日放送回のネタバレを含みます。

第7回あらすじ

布勢夕人（玉置玲央）殺人事件の犯人として、叔父・鈴木考（岡部たかし）が警察に出頭した――。



再捜査が始まったことで、再び姪のネルラ（松たか子）に疑惑の目が向けられていることを知り、自ら名乗り出ることを決意したという考は、刑事・黒川竜司（杉野遥亮）に、当時の様子を語り始める。

15年前、アトリエを訪ねた考は、布勢がネルラの首を絞めているところを目撃。

とっさにその場にあった燭台を手に取って無我夢中で布勢を殴り、死に至らせてしまったという。しかし黒川は、考の供述に違和感を感じる。

幸太郎の仕事が激減

一方、ネルラの父・寛（段田安則）は、考の置き手紙を見つける。幸太郎（阿部サダヲ）、ネルラ、レオ（板垣李光人）とともに手紙を読み、15年前の真実を知ることに…。

激しく動揺する家族の願いで、幸太郎は弁護人として考の面会に向かう。しかし、考は幸太郎の弁護を頑なに拒否して…。

考の逮捕により、幸太郎の仕事は激減、レギュラー番組『ニュースホープ』への出演も控えることになる。さらにネルラも休職を余儀なくされ、２人はステイホームに突入することに…。

つい最近まで独身主義だったのに、今は妻だけでなく家族も丸抱え――。幸太郎が大転換してしまった自分の運命に思いを馳せる中、考を母のように慕い、大きなショックを受けていたレオが…!?