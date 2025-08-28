木村文乃さん主演で、教師とホストの純愛を描いたドラマ『愛の、がっこう。』（フジテレビ系、木曜午後10時〜、TVer、FODなどで見逃し配信中）の第7話が8月21日に放送される。

【写真】カヲルは愛実を看病することになり…

裕福だけれど厳格で窮屈な家庭で育った真面目な高校教師・小川愛実（木村文乃）。貧しい家庭で育った文字の読み書きが苦手なホスト・カヲル（ラウール）に出会い、言葉や社会について教えていく秘密の“個人授業”を行うことに。次第に距離を縮めていく2人だが、さまざまな批判や非難、憎しみ、嫉妬が容赦なく２人を襲い――。

脚本は、ドラマ『白い巨塔』、『昼顔』シリーズの井上由美子さん。主題歌はレイニの『Spiral feat. Yura』

＊以下、8月28日放送回のネタバレを含みます。

第８話あらすじ

家を出る決意をした小川愛実（木村文乃）を、父・誠治（酒向芳）は引き止めようとする。

「今日は、部屋を探しに行くだけ」と伝えて外へ出た愛実は、カヲル（ラウール）が勤めるホストクラブ「THE JOKER」で傷害事件が起こったことを知り、店へと走り出す。

店の周囲にはマスコミや野次馬が集まっていた。取材をしていた町田百々子（田中みな実）は愛実を見かけ、驚いて声をかける。看板ホストのつばさ（荒井啓志）が狙われ、それを庇った誰かが刺されたと聞き、不安が高まる愛実。

「チワワ先生」背後から聞き慣れた声がして振り向くと、立っていたのはカヲルだ。愛実はその場に崩れるようにうずくまってしまう。

高熱で苦しむ愛実は百々子の部屋で介抱されることに。百々子は帰ろうとするカヲルを呼び止め、愛実の看病を任せて会社へと戻る。

店の前に川原が…

目を覚ました愛実は、カヲルが怪我をした理由を尋ねるが、カヲルは愛実にも「飲みすぎて転んだ」と嘘をつく。翌日、愛実が目を覚ますとカヲルの姿はない。

愛実がダイニングキッチンに向かうと、テーブルの上に置かれた食事と手紙を見つける。

愛実のためにと一週間も会社を休んでいる誠治は、早急に結婚を進めるようにと川原洋二（中島歩）に激しく発破をかける。



数日後、「THE JOKER」が営業を再開。カヲルが出勤すると、店の前に川原の姿が…。

一方、社長・松浦小治郎（沢村一樹）は、事件を受けてある決断をする。