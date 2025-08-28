55ºÐ¡¢Ï·¸å»ñ¶â¤¬¸º¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¯·ðÌó¤¬¤Á¡£ËÜÅö¤Ï¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯À¸¤¤¿¤¤/¾åÅÄ½ß»Ò¤µ¤ó¤ÎÅú¤¨
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¹Í¤¨¤À¤·¤¿¤éÉÔ°Â¤Ç¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢²ÈÂ²¤ä¼«Ê¬¤ÎÏ·¸å¤ÎÀ¸³è¡£
³ÆÊ¬Ìî¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤ÎÉÔ°Â¤Ë¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¤ªÇº¤ß¡¿¤ª¶â
Ï·¸å¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Ãù¶â¤¬¸º¤ë¤Î¤¬¤³¤ï¤¯¤Æ¡¢¤ª¶â¤¬»È¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
·ÀÌó¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë50Âå¤Ç¤¹¡£¼Ò²ñ¿Í¤ÈÂç³ØÀ¸¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£É×¤¬¿ôÇ¯¸å¤Ë60ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Ï·¸å»ñ¶â¤ËÇùÁ³¤È¤·¤¿ÉÔ°Â¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÎ¤«¤é·ðÌó²È¤Ç¡¢ÃùÃß¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÃù¶â¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Ï·¸å¤Ëº¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È»×¤¦¤È¡¢¤³¤ï¤¯¤Æ¤ª¶â¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¿©ºà¤âÍÎÉþ¤â°Â¤¤¤â¤Î¤·¤«Çã¤¨¤º¡¢Í§Ã£¤È¤Î¸òºÝÈñ¤¹¤é¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¤â¡£¿¦¾ì¤È¼«Âð¤ò±ýÉü¤¹¤ë¤À¤±¤Î¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤ËèÆü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ï¤â¤Ã¤È¸ä³Ú¤ä¼ñÌ£¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ê55ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¾åÅÄ½ß»Ò¤µ¤ó¤Î²óÅú
¤ª¶â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÖÂÎÎÏ¡×¡Ö»þ´Ö¡×¤âÍ¸Â¡£ ¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¤ªÇº¤ß²óÅú¼Ô¾åÅÄ½ß»Ò¤µ¤ó
¤ï¤¬²È¤Ï¤¹¤´¤¯¤ª¶â¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡¢60ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤Ï¡¢¤ª¶â¤è¤ê¤â¡¢ÂÎÎÏ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤¬¤³¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÁÇÅ¨¤ÊÍÎÉþ¤òÃå¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¿©»ö¤ò¤¹¤ë¡£Î¹¹Ô¤ò¤¹¤ë¡£Í§Ã£¤É¤¦¤·¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤Æ¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤ò¤¹¤ë¡£¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ä¥é¥¤¥Ö¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯¡£¤ª¶â¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ù¤ÆÂÎÎÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¤ë¤³¤È¡£¤ª¶â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢20Ç¯¸å¡¢30Ç¯¸å¤Ë¡¢Æ±¤¸¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ö¥¢¥ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¥ê¥®¥ê¥¹¤Ë¤Ê¤ì¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤´¼«¿È¤¬µö¤»¤ëÈÏ°Ï¤Ç»ÈÍÑ¶â³Û¤ò·è¤á¤Æ¡¢¤½¤Î¤ª¶â¤ò¡¢¤¼¤Ò¡ÖÂÎÎÏ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð³Ú¤·¤á¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£Ëü¤¬°ì¡¢¤ª¶â¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢ÂÎÎÏ¤¬¤¢¤ë¤¦¤Á¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È¡×¢¨1¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¿Íºà¢¨2¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤À¤Ã¤Æ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤â¡¢²¼¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬Âç³Ø¤òÂ´¶È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë»þ´Ö¤¬»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÂÎÎÏ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»þ´Ö¤âÍ¸Â¤Ç¤¹¡£¤É¤Á¤é¤â¤ª¶â¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Á°¸þ¤¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
50Âå¤Ê¤é¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂÎÎÏ¤Ï¤¢¤ë¤·¡¢»þ´Ö¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¤Ï¡Ò¤´¤Û¤¦¤Ó´ü´Ö¡Ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ²ñ¤¤¤¿¤¤¿Í¤Ë²ñ¤¤¡¢¹Ô¤¤¿¤¤¾ì½ê¤Ë¹Ô¤¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤ò150¡ó³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¤½¤Î·Ð¸³¤Ï¡¢ÂçÀÚ¤Ê¡Ò¿´¤Î±ÉÍÜ¡Ó¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¢¨1 ¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È
¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢ºÇÃ»¤Ç1 ¡Á3»þ´ÖÃ±°Ì¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¤¢¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤À¤±Æ¯¤±¤ë¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Î¤³¤È¡£¤ª¤â¤Ë¡ÖTimee¡Ê¥¿¥¤¥ß¡¼¡Ë¡×¤Ê¤É¤Î¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È¥¢¥×¥ê¤òÄÌ¤¸¤ÆÊç½¸¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤«¤éÃæ¹âÇ¯¤Þ¤ÇÉý¹¤¤Ç¯ÎðÁØ¤¬ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨2 ¥·¥ë¥Ð¡¼¿Íºà
ÄêÇ¯Âà¿¦¤·¤¿¹âÎð¼Ô¤Î¤Ê¤«¤Ç½¢Ï«²ÄÇ½¤Ê¿Íºà¤Î¤³¤È¤Ç¡¢60ºÐ°Ê¾å¤Î¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤ò¤µ¤¹¡£»Ô¶èÄ®Â¼Ã±°Ì¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í¡Ö¥·¥ë¥Ð¡¼¿Íºà¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤ËÅÐÏ¿¤·¡¢»Å»ö¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬°ìÈÌÅª¡£
ÎÁÍý¸¦µæ²È
ÄÔ³Ø±àÄ´Íýµ»½ÑÀìÌç³Ø¹»¤òÂ´¶È¸å¡¢¥¹¥¤¥¹¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç½¤¶È¤òÀÑ¤à¡£¸½ºß¤ÏÎÁÍý¶µ¼¼¤ò¼çºË¤¹¤ë¤Û¤«¡¢»¨»ï¤äTV¡¢¹¹ð¤Ê¤É¤Ç³èÌö¡£ºÇ¿·´©¡Ø¥ì¥·¥Ô°ÊÁ°¤ÎÎÁÍý¤Î¿´ÆÀ¡Ù¡ÊÀÄ¸¸¼Ë¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤áÃø½ñÂ¿¿ô¡£PodcastÈÖÁÈ¡ÖÎÁÍý¤¿¤Î¤·¤¯¤Ê¤ëÁêÃÌ¼¼¡×¤òÇÛ¿®Ãæ¡£