女子マラソンの24年パリ五輪金メダリスト、シファン・ハッサン（32＝オランダ）が28日、今月31日のシドニーマラソンに出場するため陸上の世界選手権東京大会（9月、国立）を欠場する意向を表明した。ロイター通信が報じた。

世界歴代3位となる2時間13分44秒の自己ベストを持つハッサンは、21年東京五輪で5000メートルと1万メートルの2冠に輝き、1500メートルでは銅メダルを獲得。パリ五輪はマラソンで金メダル、5000メートルと1万メートルで銅メダルを獲得した。世界選手権は19年ドーハ大会の1500、1万メートルを制するなど、これまで6個のメダルを獲得している。

シドニーで会見したハッサンは「私にとっては難しい決断でした。なぜなら2015年以降、私は一度も世界選手権を欠場したことがなく、開催地の東京では、五輪で金メダル2個と銅メダル1個を獲得した素晴らしい思い出があるからです」とコメント。しかし、「2、3週間で回復するとは思うが、マラソンを走ると数日間はほとんど歩けないから」と理由を説明した。

シドニーマラソンは今年、ロンドン、ニューヨーク、ボストン、シカゴ、東京、ベルリンに続き、ワールドマラソンメジャーシリーズに加わった。