阿部サダヲさん主演のドラマ『しあわせな結婚』（テレビ朝日系、木曜午後9時〜）。阿部さん演じる原田幸太郎は独身主義の弁護士。「結婚しない」と宣言してきたが、ある日ミステリアスな女性・ネルラ（松さん）と運命の出逢いを果たし電撃結婚することに。しかし妻には大きな秘密があって―ー。夫婦の愛を問うマリッジ・サスペンスを放送コラムニストの高堀冬彦氏が解説する。

【写真】レオの年齢に不審な点が…

* * * * * * *

阿部サダヲ（55）と松たか子（48）が共演するテレビ朝日系『しあわせな結婚』（木曜午後９時〜）は希少なドラマ。ミステリーとコメディ、ホームドラマが融合している。

ミステリーはドラマの一部分というわけだが、添え物的なものでは決してない。殺人事件の謎解きが存分に堪能できる。

事件が起きたのは15年前。画家の布勢夕人（玉置玲央）が殺された。女子高の美術教師・鈴木ネルラ（松）の当時の婚約者である。

現場は布勢のアトリエだった。ネルラの父親で元缶詰メーカー社長の鈴木寛（段田安則）が布勢に貸していた部屋だ。

事件当時、現場にいたのは布勢とネルラ。だから、ネルラが疑われたが、本人は「やってない」と否認。階段の２階から踊り場への転落事故ということで決着する。

ところが、警視庁の刑事・黒川竜司（杉野遥亮）が殺人であると強く主張したため、再捜査が始まった。転落死ではあり得ない傷が死体の頭部にはあった。黒田がまず疑ったのはやはりネルラだ。

タレントとしても活躍する敏腕弁護士・原田幸太郎（阿部）は、ネルラの過去をつゆも知らず、彼女と結婚する。２人は病院のエレベーター内で出会うと、たちまち惹かれ合い、結ばれた。

ネルラの抱える事情を知った原田は結婚を後悔する。黒川から「なぜ、奥さんはそのこと(事件のこと)を言わなかったんですかね」と皮肉っぽく言われ、落ち込む。

それでも原田はネルラを守ることを決意する。惚れた弱みだ。そう突飛なことではないはず。配偶者のことは無条件で庇うという人が多いのではないか。

このドラマにおいて阿部と松の役割の重さや露出度は同程度だが、ダブル主演ではない。阿部が主演で松は相手役である。ネルラという特異な女性と結ばれた男性が翻弄される様子がストーリーの軸になっているからだろう。

「しあわせ」を問いかける

50年間、独身主義だった男が、ほぼ相手の容姿にだけ惹かれて結婚。有頂天になっていたら、ケタ違いに重大な秘密を抱えているわ、一癖も二癖もある家族がいるわ。



ネルラと幸太郎はしあわせな結婚生活を送っていたが…（『しあわせな結婚』／(c)テレビ朝日）

そうでなくてもネルラは変わったところだらけ。恐ろしいまでに悪い寝相に毎晩驚かされたり、クロワッサンにかぶりつく姿にあ然とさせられたり。

原田の結婚が「しあわせ」なのかどうかを観る側に問い掛け続けている。

原田はネルラからも暗に尋ねられているのかも知れない。第６回でネルラはモーツアルトのオペラ「フィガロの結婚」のケルビーノのアリア「恋とはどんなものかしら」を東京・上野の路上で歌った。和訳した歌詞の一部はこうだ。

＜僕はしあわせを探しています 自分の外に でも誰がそれを持っているのか分かりません それが何なのかも分からないのです＞

この歌をうたうケルビーノは少年。女性ではない。恋愛にはウブな原田を暗喩しているのではないか。

誰かを庇っている？

８月21日放送に放送されたのは第６回(全９回)。ネルラは当初、事件当時の記憶がないと言っていた。だが、第３回から一部を思い出す。



幸太郎が独身時代に住んでいたマンションを訪れたネルラ。色違いのマグカップに嫉妬心を露わにしてた。洗面所にあったバスタオルを捨てさせて…『しあわせな結婚』／(c)テレビ朝日）

ネルラは布勢と口論になり、首を絞められ、気を失った。しばらくのちに意識を取り戻すと、布勢が血を流して倒れていた。横たわる布勢の向こう側に男の足が見えた。

原田は第６回、同じマンションの別フロアに住むネルラの家族たちに「ネルラの記憶が戻りつつあります」と告げた。家族とは寛と叔父の考(岡部たかし)、ネルラより18歳年下の弟で東大を休学中のレオ(板垣李光人)である。

事件の真相に近づき、ネルラの潔白が証明されるのかも知れないのだから、３人は喜んでも良いはずなのだが、なぜか重苦しい空気が流れた。それから一夜明けると、考が警視庁に自首をした。

考が犯人なら謎解きは終わりだが、腑に落ちない人は多いはず。明確な動機が見当たらない。誰かを庇っているのではないか。あるいはネルラが記憶を全て取り戻すと、事件の不都合な真相が明らかになってしまうから、先に身代わりになったようにも思える。

ネルラには動機がある

一方でネルラには動機がある。事件の１カ月前、布勢は弟のレオの誘拐を装い、寛に嫌がらせを行った。布勢は画家の廃業を決意し、レストランを開業することにしたため、寛に資金の融資を求めたが、断られた。偽装誘拐はその腹いせだ。結局、レオの誘拐は布勢のウソだったが、ネルラは憤った。

もっとも、この嫌がらせを布勢が行ったのかどうかは分からない。布勢が寛に無心を行ったのは事実であり、寛の部屋に身代金1000万円を要求する電話が架かってきたが、ボイスチェンジャーで声が変えてあったからだ。布勢から誘拐を装った嫌がらせを行ったと聞いたのはネルラだけで、それを裏付けるものはない。

また、ネルラは原田に第６回でこう告げている。「私は凄い焼き餅焼きなんです」。当初、ネルラは布勢の女性問題で揉めたと説明していたが、その通りなのかも知れない。

ネルラが取り戻した断片的な記憶が事実であろうが、布勢が死んだときのことはおぼえていない。犯人の顔も。自分が殺した記憶が抜け落ちている可能性もある。



ネルラが記憶を取り戻したことをきっかけに布施の周辺を洗い直す黒川(中央)（『しあわせな結婚』／(c)テレビ朝日）

ネルラの風評の悪さも気になる。

ネルラ、布勢と芸大時代の友人だった小畑武尊(高木トモユキ)は黒川の聞き込みに対し、２人の婚約が意外だったと答えた。

「布勢はスターでネルラはモブ(群衆)でしたから。布勢を潰したのはアイツですよ」(小畑)

布勢が出入りしていた画廊の主人・三杉孝俊をよく知るバーのマスター・八神旬(ジャン・裕一)も同様のことを口にした。

「(三杉が)布勢は悪い女に引っ掛かった、人生狂わせたと言っていましたよ」(八神)

一方で三杉はなぜか画廊をたたみ、消えた。これも引っ掛かる。事件に関わっているのか。

ネルラは魔性の女

評判の悪さは別とし、ネルラが魔性の女であるのは確かだ。自分に執拗に付きまとっていた黒川に対し、「（私が）好きなの？ だから、いたぶりたいの？」と迫る。黒川は一笑に付すと思いきや、ネルラの魅力に参ってしまった。

ほかに鈴木家で犯人の可能性があるのはレオ。寛にはアリバイがある。一方でレオには動機がある。ネルラへの愛だ。

第６回でレオはネルラに対し、「アイツ(原田)と出会って本当に変わったね」と不快そうに言い、嫉妬心をのぞかせた。布勢に対しても妬みがあったのではないか。その場合、レオを我が子のように可愛がる孝が身代わりになっても不思議ではない。

レオは現在27歳。事件当時は12歳だから、布勢の殺害は難しかったかもしれない。しかし、そもそもレオの年齢については不審点がある。

やはり第６回、レオが自分の写真が収められたアルバムを見るシーンがあった。そこには2010年5月に自分が10歳の誕生日を迎えたときの写真があった。レオは現在27歳だから、計算が合わない。

レオを出産した直後に亡くなったという母親の位牌には平成11年(1999年)７月７日と記されている。アルバムの写真によると、レオが生まれたのは2000年のはずだから、これも合わない。レオは45歳のネルラと18歳違いということになっているが、アルバムの通りだと21歳違い。本当に姉弟なのか。

難易度の高い脚本

ホームドラマも同時進行する。描かれる家族はネルラが一員の鈴木家である。鈴木家は全員が寛が１棟丸ごと所有するマンションに住んでいる。４階に住む寛は頑固で厳格。だが、家族を心から愛している。



鈴木家の食卓。ネルラの叔父の考（左）は幼いレオの親代わりを務めてきた。家族が集う食事の時には考が手料理を振る舞う（『しあわせな結婚』／(c)テレビ朝日）

人間臭いところもある。ネルラの母親は26年前に亡くなっており、独身なので恋人がいた。ところが相手は既婚者で、夫から法的手続きをとると通告される。

寛は「夫はいないと言っていたのに」と狼狽する。普段は家族の前で威張っているが、身を縮ませ、泣きそうな顔になった。父親の女性問題での失敗は、昭和期から続くホームドラマの鉄板ネタである。

このドラマの脚本は難易度が極めて高い。シリアスな謎解きのシーンの直後にギャグを入れ、不自然にしていないのだから。脚本を書いているのは昨年のＮＨＫ大河ドラマ『光る君へ』などを手掛けた大家・大石静氏なのはうなずける。

出演陣も実力者を据えないと成り立たない。殺人の話のあとに視聴者を笑わせなくてはならないのだから。数々の映画賞を獲っている阿部と松、多くの演劇賞を受賞している段田らがいたから生まれたドラマだ。

（高堀冬彦）