今田美桜さん主演・連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第22週「愛するカタチ」の第109回が8月28日に放送されました。

【写真】佳保の言葉に嵩は…

のぶの少女時代を演じた永瀬ゆずなさんが、嵩のファンの小学生・中里佳保として登場しました。

祖父とともに柳井家を訪れた佳保の率直な言葉と永瀬さんの演技力が話題を呼んでいます。

＊以下8月28日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

ある日、嵩（北村匠海さん）にファンレターをくれた小学生の中里佳保（永瀬ゆずなさん）が、祖父の砂男と柳井家にやってくる。

笑顔で迎えるのぶ（今田美桜さん）と嵩だったが、「家がボロ」「この程度なら私にも書けるかもと思ってうれしくなった」など、ニコリともせずに辛辣な言葉を投げる佳保。

嵩にサインをもらうときには、代表作の絵を要求するも、「そっか、ないのか」とひとこと。

張ってあった太ったおじさんの絵には興味を示すが…。

佳保が映画の話などで蘭子（河合優実さん）と意気投合する中、砂男はのぶと嵩に佳保のつらい出来事を話し、嵩の詩集に救われたと感謝を伝えて――。

＜視聴者の声＞

嵩の詩のファンだという佳保の率直な感想が話題を呼びました。

「一見ただただ不躾な子に見えて実は悲しみから取り繕っていた佳保ちゃん。貰った色紙を取り出した時にパァッと輝くような笑顔になるのが印象的。見事に演じ切った永瀬ゆずなちゃんは本当に凄い子役さんだね」

「やっぱり‥一人二役やったのね。演じ分けててすごいな‥永瀬ゆずなちゃん！」

「微妙な表情の変化とか上手に演じてる永瀬ゆずなちゃん、すごい」

「ツンツン娘だけどやない先生が好きなのがひしひし伝わってきた」

と演技力を称賛する声も目立ちました。

『あんぱん』脚本家の中園ミホさんは、小学生の時、やなせたかしさんの詩に救われたことや、やなせさんと文通していたことを明らかにしています。

「脚本の中園さんが少女の頃、やなせたかしさんと文通していたという実話が思い出されて涙が。そのお手紙は何よりの宝物だろうなぁ」という声もありました。

サイダーを飲む蘭子の姿も

河合優実さん演じる蘭子が、佳保と会話をするシーンに注目した人も。映画の話で盛り上がり、好きな詩が同じだという２人。

サイダーをおいしそうに飲みながら佳保と楽しく語り合う蘭子に魅了された人も多く、

「蘭子ちゃんのサイダーの飲みっぷりに朝から元気もらいました」「蘭子ちゃんのサイダーのラッパ飲み姿がカッコいい」「サイダーを飲む姿も映える蘭子」と河合優実さんの存在感や演技が話題となりました。

朝ドラ通算112作目となる『あんぱん』は、子どもたちの人気者＜アンパンマン＞を生み出したやなせたかしと、小松暢の夫婦をモデルとした物語。ヒロインの＜朝田のぶ＞を今田美桜さん、＜柳井嵩＞を北村匠海さんが演じます。

のぶの父・結太郎を加瀬亮さん、のぶの母・羽多子を江口のりこさん、嵩の母・登美子を松嶋菜々子さん、嵩の伯父・寛を竹野内豊さん、謎のパン職人・屋村草吉役を阿部サダヲさんが演じます。

林田理沙アナウンサーが語りを、脚本は中園ミホさんが担当。主題歌『賜物』はRADWIMPSが手掛けています。