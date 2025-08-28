創刊以来、《女性の生き方研究》を積み重ねてきた『婦人公論』。この連載では、読者のみなさんへのアンケートを通して、今を生きる女性たちの本音にせまります。孫の可愛さは子どもの比ではないなどと言いますが、それゆえ、つい財布の紐もゆるみがち。今回は、文化人が雑誌に残した《初孫》について書いた随筆を紹介します。

【グラフ】孫へのお年玉の金額は…

【回答者数】227人 【平均年齢】67.4歳

【回答者の内訳】40代…5人／50代…33人／60代…98人／70代…74人／80代… 13人／90代…1人／不明…3人

長男を亡くした半年後に

〈今日は十軒店（じっけんだな）へ五月人形を買いに行った。／私の長男の子が生れたのだ。私にとっては初孫で、それが男の子だから、端午の節句を祝ってやろうと思うのである〉（『婦人公論』1940年6月号）

『婦人公論』の長い歴史の中には、文化人が《初孫》について書いた随筆がいくつもあります。冒頭の引用は、作家・村松梢風（しょうふう）の随筆「かたみの孫」から。

約半年前、長男・友吾（ゆうご）を突然亡くしていた梢風は、生まれたばかりの長男の子を見て〈心から魂消（たまげ）〉ます。

〈友吾が再生したのだ。（略）私は、友吾が死んだことによって、彼の姿は永遠に消えて仕舞ったと思っていた。処（ところ）が、彼が死んでから丁度半歳余経ってから忽然（こつねん）として私の眼の前に彼は再生したのであった。（略）私はただ驚いた。驚き、そうして感謝の泪（なみだ）に咽（むせ）んだ〉

この孫とは、その後『婦人公論』の編集にも携わることになる作家・村松友視（ともみ）のこと。記事には、梢風が購入した五月人形を背景にした母子の写真が添えられています。



「かたみの孫」『婦人公論』1940年6月号



気になって手に付かず

一方、円地文子は、娘の出産に付き添った経験を綴りました。

〈娘の夫と私は口もきかないで、蒸し暑い夜の病室に不安な時を過した。生れて来る子供について、色々持っていた欲望が他愛なく一つ一つ消えて行って、最後には五体満足な赤ん坊が生れてくれさえすればいいとそのことだけを祈っていた〉（「孫」60年9月号）

誕生から2週間経っても、まだまだ慣れぬ孫との触れ合い。気になって何も手に付かず、結局この原稿もホテルで書いたという顛末を明かしています。

孫たちにおいすがろうと

孫賛歌の詩集『若葉のうた』を発表した詩人・金子光晴。『婦人公論』に寄せた「孫というもの」で、2歳半になったいたずら盛りの初孫・愛称『小（お）かん』を分析しています。

〈こんな小さな子供のなかに、人間の女がしてきたすべての宿業の絵巻を、手から辷（すべ）りおとした一瞬にのぞいたような衝撃を感じることもたびたびあった〉（66年11月号）

また、祖父母としての複雑な心境も以下に表れていて……。

〈『小かん』のことに直接タッチして、力になってやることのできるのは父と母で、先の短い老人夫婦は、『小かん』の生涯のはじまりのおぼろげな記憶のどこかにもぐり込むことすらおぼつかない。（略）老人は、わずかな時間でもむさぼって、孫たちにおいすがろうという絶望的な闘争に、最後の生甲斐を賭けることになる〉

孫とどう接すればいいのか、戸惑う祖父母の姿は今も昔も変わらないようです。

※読みやすさのため、一部の表記を新字新仮名に改めています