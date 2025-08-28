¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡×¡Ö¤¦¤ï¡¼¡×¥¥à¡¦¥è¥Ê¤µ¤ó¥¤¥á¡¼¥¸°ì¿·¤Î34ºÐ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö½÷²¦ËüºÐ!!¡×
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Ç¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¸ÞÎØ¶â¡¢¥½¥Á¸ÞÎØ¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥¥à¡¦¥è¥Ê¤µ¤ó(34)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖD-MOTION BAG¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢Çò¤È¹õ¤Î¥Ü¡¼¥À¡¼¤Î¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤Ë¥Ç¥Ë¥à¤Î¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÁõ¤¤¤Ç¡¢¸½Ìò»þÂå¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ì¥¹¥é¥ê¤È¤·¤¿È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¶á±Æ¤òÈäÏª¡£É¹¾å¤Ç¤Î¥¯¡¼¥ë¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤È°Û¤Ê¤ë¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿½ÀÏÂ¤ÊÉ½¾ð¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¡¢¤¤ì¤¤¡¢¾È¤ì¤ë¡×¡Ö¥æ¥Ê¤Î±Ê±ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¡×¡Ö½÷²¦ËüºÐ!!¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤¦¤ï¡¼¡¢¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤µ¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢´Ú¹ñ¸ì¤òÃæ¿´¤ËÆüËÜ¸ì¤Ç¤â¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¥à¡¦¥è¥Ê¤µ¤ó¤Ï¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡¢2010Ç¯¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼Åßµ¨¸ÞÎØ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç±Ç²è¡Ö007¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿±éµ»¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£