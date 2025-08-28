¸ª¤Þ¤Ç¿¤Ó¤¿È±¤ò¡Ä31Ç¯Á°Ä«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥óà¥Ð¥Ã¥µ¥êáºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¤Ë¡Öº£¤¬1ÈÖåºÎï¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¤ÎÀ¼
¡Ö¤³¤ÎÆü¤ò»ØÀÞ¤ê¿ô¤¨¤Æ¡Ä¡×Ç°´ê¤Î¥Ø¥¢¥«¥Ã¥È
¡¡31Ç¯Á°¤Ë¡ÖÄ«¥É¥é¡×¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤¿½÷Í¥¤ÎàÊ·°Ïµ¤°ì¿·á¤Ê¶á±Æ¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖºòÆü¤Ä¤¤¤Ë¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡Á¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤Ã¤ÆÂçÃÀ¤Ë¥Ø¥¢¥«¥Ã¥È¤·¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï½ãÌ¾Íýº»¡£
¡¡¡Ö¤º¤Ã¤ÈÀÚ¤ê¤¿¤¯¤Æ¡¢ÀÚ¤ê¤¿¤¯¤Æ¡Ä¤½¤·¤¿¤é¤Ð¡¢¤Ê¤ó¤È¥í¥ó¥É¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅìµþ¤È¿À¸Í¤Ç¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò¤¹¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¼¤Ã¤¿¤¤¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤ÎÆü¤ò»ØÀÞ¤ê¿ô¤¨¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Èº£²óÈ±¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤òÊó¹ð¡£·Ú¤ä¤«¤Ê¥«¥Ã¥È¸å¤Î¼Ì¿¿¤äÀÚ¤Ã¤¿ÂçÎÌ¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤ªåºÎï¤Ç¤¹¡×¡ÖÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡Öº£¤¬1ÈÖåºÎï¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡ÖÈþ¤·¤¤ºÇ¹â¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
½ãÌ¾¤ÏÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤Ë1990Ç¯¤ËÆþÃÄ¤·¡¢96Ç¯¤ËÂàÃÄ¡£94Ç¯¤Ë¤ÏNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ô¤¢¤Î¡×¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¡Ö¸½Ìò¥¿¥«¥é¥¸¥§¥ó¥Ì½é¤ÎÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¡×¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£