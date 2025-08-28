山形県置賜地方に住む20代の男性に暴行を加えてけがをさせ、

現金およそ1万5000円などを奪った強盗致傷の疑いで、

寒河江市の会社員の男と山形市の少年2人が27日、逮捕されました。



強盗致傷の疑いで逮捕されたのは、寒河江市高屋の会社員・渡辺湧陽容疑者（25）と

山形市に住む18歳の会社員の少年、そして、自称・山形市の16歳の建設作業員の少年です。警察の調べによりますと渡辺容疑者ら3人は、

今月（8月）25日午後11時55分ごろから翌日（26日）午前1時15分ごろまでの間、

南陽市川樋の十分一山の山頂付近で、置賜地方に住む20代の男性に対し、

金品を奪う目的でハンマーなどで複数回殴ったり蹴ったりする暴行を加え、

現金およそ1万5000円と自動車運転免許証などを奪った疑いです。

男性は暴行によって全身を打撲するけがをしました。

容疑者3人は友人同士で、いずれも被害を受けた男性とは顔見知りだったということです。

3人は車で現場付近に向かい、被害者の男性と合流した後に

犯行に及んだとみられています。

犯行後、被害を受けた男性の関係者から消防に通報があり、

警察が捜査を進めた結果、渡辺容疑者らが浮上しました。

3人の認否について、警察は「今後の捜査に支障がある」として

明らかにしていません。

