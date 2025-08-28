顔見知りに暴行・現金奪う強盗致傷の疑い、会社員（25）と少年２人逮捕（山形県）
山形県置賜地方に住む20代の男性に暴行を加えてけがをさせ、
現金およそ1万5000円などを奪った強盗致傷の疑いで、
寒河江市の会社員の男と山形市の少年2人が27日、逮捕されました。
強盗致傷の疑いで逮捕されたのは、寒河江市高屋の会社員・渡辺湧陽容疑者（25）と
山形市に住む18歳の会社員の少年、そして、自称・山形市の16歳の建設作業員の少年です。警察の調べによりますと渡辺容疑者ら3人は、
今月（8月）25日午後11時55分ごろから翌日（26日）午前1時15分ごろまでの間、
南陽市川樋の十分一山の山頂付近で、置賜地方に住む20代の男性に対し、
金品を奪う目的でハンマーなどで複数回殴ったり蹴ったりする暴行を加え、
現金およそ1万5000円と自動車運転免許証などを奪った疑いです。
男性は暴行によって全身を打撲するけがをしました。
容疑者3人は友人同士で、いずれも被害を受けた男性とは顔見知りだったということです。
3人は車で現場付近に向かい、被害者の男性と合流した後に
犯行に及んだとみられています。
犯行後、被害を受けた男性の関係者から消防に通報があり、
警察が捜査を進めた結果、渡辺容疑者らが浮上しました。
3人の認否について、警察は「今後の捜査に支障がある」として
明らかにしていません。