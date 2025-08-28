日テレ・岩田絵里奈アナ、「中2からのお友達」の美女タレントと誕生日会！ 「立ち話での2時間笑」
日本テレビアナウンサーの岩田絵里奈さんは8月27日、自身のInstagramを更新。「中2からのお友達」だという美女タレントと誕生日会を開いたことを報告し、写真を公開しました。
「#中2からのお友達です」とハッシュタグを添えているように、2人は活動前からの間柄だそうです。“立ち話”のエピソードも含め、とても仲のいいことがうかがえます。
(文:堀井 ユウ)
「大人になるまで頑張ってきたね」岩田さんは「誕生日会」とつづり、3枚の写真を投稿。モデルでタレントの谷まりあさんとのツーショットを載せています。すてきな花束とバースデープレートをもらい、祝福を受ける岩田さんと谷さん。「大人になるまで頑張ってきたねと謎に褒め合う立ち話での2時間笑」と会での様子も振り返っています。
2023年にもツーショットを公開2023年9月22日の投稿でも「誕生日お祝い」とつづり、谷さんとのツーショットを公開していた岩田さん。「#1995年」「#7月生まれと8月生まれ」と、誕生日が近いことも明かしています。2人の今後の活躍にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)