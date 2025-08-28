グルメが魅力的な「香川県の道の駅」ランキング！ 2位「小豆島ふるさと村」を抑えた1位は？【2025年調査】
旅の途中に立ち寄る楽しみといえば、やはりご当地ならではの味わいを堪能できる道の駅グルメではないでしょうか。地域の特産品を活かした料理や、地元ならではの名物メニューが集まる場所は、その土地の文化や風土を感じられる特別な存在です。
All About ニュース編集部は8月14〜18日、全国20〜70代の男女206人を対象に「道の駅」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、グルメが魅力的だと思う香川県の道の駅を紹介します！
回答者からは「ロケーションの良い場所でグルメを充実できそうなイメージ」（50代女性／神奈川県）、「特産のオリーブを使っている、小豆島そうめんが美味しそうです」（50代女性／静岡県）、「そうめんやすももソフトクリームが特においしそうだと思うからです」（30代女性／宮城県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「オリーブを使ったピザなど、おしゃれなグルメが食べられるから」（30代女性／広島県）、「レストランの『サラダピザ』がフレッシュで美味しい。道の駅で作っている新鮮なオリーブオイルの味に驚いた」（50代男性／大阪府）、「美容にも効果のあるオリーブオイルのソフトクリームを食べることができるから」（20代女性／神奈川県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：小豆島ふるさと村（小豆島町）／20票2位は「小豆島ふるさと村（小豆島町）」でした。瀬戸内海に浮かぶ小豆島に位置し、地元の新鮮な海産物や農産物を生かしたグルメが堪能できる施設です。オリーブを使った料理や、島ならではの特産品がそろうレストランや売店があり、訪れた人々の舌を楽しませています。島の自然と文化に触れながら、グルメ体験ができる場所として高く評価されています。
1位：小豆島オリーブ公園（小豆島町）／41票1位は「小豆島オリーブ公園（小豆島町）」でした。地中海を思わせるような景観とともに、オリーブにまつわる多彩なグルメが楽しめる道の駅です。特にオリーブオイルを使用したパスタやスイーツ、限定のオリーブソフトクリームなどは観光客に大人気。映画のロケ地としても知られ、フォトスポットとしても注目されています。美しい風景と一緒に、小豆島の味覚を存分に楽しめる観光拠点です。
