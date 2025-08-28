京都の秋限定スイーツ！濃厚焼き芋の烏羽玉&スライスようかん♡

秋の京都に訪れたらぜひ味わいたいのが、老舗和菓子店〈亀屋良長〉の季節限定スイーツ。今年は「スライスようかん 焼き芋」と「烏羽玉 焼き芋」の2品が登場します。濃厚な焼き芋の甘みをベースに、自家製キャラメルや白餡を組み合わせた逸品は、和と洋が溶け合う奥深い味わい。トーストにのせたり、ひと粒でじっくり堪能したり…贅沢な秋のひとときを演出してくれます。

スライスようかん 焼き芋

2018年の発売以来、累計80万個を売り上げた「スライスようかん」。今年は秋限定で焼き芋味（税込594円）が再登場します。

焼き芋にキャラメルと生クリームを合わせ、シナモンをほんのり効かせた濃厚な味わい。パンにのせてトーストすると、ようかんがとろけてスイートポテトのようなリッチな風味に。

さらに半分は丹波大納言小豆を使用した「小倉羊羹」になっており、1枚で2種類の味を楽しめるのも魅力です。

烏羽玉 焼き芋

220年の歴史を持つ亀屋良長を代表する銘菓「烏羽玉」に、秋限定の焼き芋味（税込972円／6個入）が登場。

甘さを引き出した焼き芋と白餡を合わせ、蜜漬けしたさつま芋をあしらったひと粒は、まさに秋の贅沢。仕上げに寒天をかけてつややかに仕上げ、しっとりとした食感と上品な甘みが広がります。

秋の手土産や、自分へのご褒美にもぴったりなひと品です。

秋の京都で味わいたい限定和菓子

「スライスようかん 焼き芋」と「烏羽玉 焼き芋」は、どちらも秋だけの特別な味わい。販売期間は2025年9月1日から11月下旬頃までで、京都の本店や百貨店、公式オンラインストアなどで購入できます。

季節の恵みをぎゅっと詰め込んだ和菓子は、日常の朝食やおやつ時間を一層華やかにしてくれる存在。ぜひ大切な人と一緒に、秋ならではの美味しさを味わってみてくださいね♡