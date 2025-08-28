Snow Manの佐久間大介さんは8月27日、自身のXを更新。“恥ずかしいところ”を後輩に見られた瞬間を公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：佐久間大介さん公式Xより）

Snow Manの佐久間大介さんは8月27日、自身のX（旧Twitter）を更新。“恥ずかしいところ”を後輩に見られた瞬間を公開しました。

「ココナッツのんでるん？w」

佐久間さんは「なんか恥ずかしいところを大学の後輩（蓮）に見られた先輩佐久間、、」とつづり、3枚の写真を投稿。写真では、飲み物をストローで飲もうとする佐久間さんの姿が。1枚目では飲み物をじっと見つめ、2枚目では唇をとがらせながらストローに近づく様子が写っています。そして3枚目では、佐久間さんの後ろにメンバーの目黒蓮さんの姿が。恥ずかしい瞬間を見られてしまったようです。

コメント欄では、「Bad Apple!! かな？」「後輩（蓮）もシルエットだけでイケメソなのはなぜ⁉」「最高過ぎますw」「ココナッツのんでるん？w」「影なのにかわいいだと⁉」「影だけなのにさっくんとめめって分かる笑」「さっくんお子ちゃまみたいw」「とんがった唇w」「恥ずかしいねｗ」「ストロー迎えに行くタイプ？」との声が寄せられました。

「さっくんのお顔より大きい！」

佐久間さんは24日の投稿で、「バカデカココナッツ」とつづり、ココナッツを持った自撮りショットを公開しました。この投稿にファンからは、「さっくんのお顔より大きい！」「顔の小ささが目立つ」「髪色すごく良い感じ」といった声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！

(文:古原 美咲)