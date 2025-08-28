「本当に旨いラーメン」を紹介し続け、25年周年を迎えた「TRYラーメン大賞」。その受賞店をクルマで巡る連載の第4回目では、甲州街道とも呼ばれる国道20号へGO！

名店育ちの新鋭が20号沿線周辺に集結

国道20号線は東京都中央区を起点に山梨県甲府市を経由し、長野県塩尻市に至る約230kmの主要幹線道路だ。日本橋から新宿、笹塚、調布、府中、八王子と、京王線に寄り添うように続く。繁華街、住宅街から自然豊かなエリアへと進む国道の沿線付近には、名店も多く点在する。

下高井戸には、大阪『中華そば 煮干しや』の店主が東京に開いた『HIMAWARI』がある。その先の桜上水には、一昨年に新店大賞・総合1位に輝き、昨年には名店部門MIX でランクインを果たした『船越』がある。

動物系と魚介系の旨みが凝縮されたW スープを堪能したら、千歳烏山の『華塩』へ向かおう。牡蠣をベースにした塩ラーメンで、新店部門しおを受賞している。

続いて、調布市を経て府中市に入り、極太手打ち麺で人気の『陰日向』を目指す。大トリは、TRY 殿堂入り店『飯田商店』から独立し、青梅市の観光名所にまで上り詰めた『Ramen FeeL』だ。業界を牽引する新鋭たちが腕を振るう20号線沿線周辺で、個性溢れる一杯を堪能してほしい。

新店部門にぼし受賞『煮干そば HIMAWARI』＠下高井戸

煮干しの風味に薩摩知覧鶏のコクが加わり、奥行きのある味わい。のど越し抜群の超細麺に、パンチと繊細さを兼ね備えたスープがよく合う。自家製干しエリンギも◎。

煮干そば1100円

『煮干そば HIMAWARI』煮干そば1100円

［住所］東京都杉並区下高井戸2-4-2 椿ビル1F

［営業時間］10:30〜16:00（食材がなくなり次第終了）、18:00〜21:00

［定休日］月

［駐車場］なし

名店部門MIX受賞『桜上水 船越（ふなこし）』＠桜上水

牛・豚・鶏の分厚い旨のみのあとから、昆布や煮干しなどの和風出汁の味わいが口いっぱいに広がる。肉厚の手作りワンタンと薫香がクセになる吊るし焼きチャーシューでボリュームも満点。

塩ワンタンメン1450円

『桜上水 船越（ふなこし）』塩ワンタンメン1450円

『桜上水 船越（ふなこし）』店主の船越節也さん

店主の船越節也さん「ニンニクや胡椒、酢やラー油で自由にアレンジを！」

［住所］東京都杉並区下高井戸1-21-20

［営業時間］11:00〜15:00

［定休日］水、日

［駐車場］なし

新店部門しお受賞『華塩 KASHO』＠千歳烏山

牡蠣にシジミ、ハマグリ、アサリで採るクリアなスープに鶏を合わせ、染み渡るような深みを生み出す。ぶどう山椒や抹茶粉、ブランデー漬けレモン、牡蠣ペーストで味変が楽しめる。

牡蠣そば（並）850円

『華塩 KASHO』牡蠣そば（並）850円

『華塩 KASHO』店主の譽田政貴さん

店主の譽田政貴さん「淡麗と深みを両立させたスープが理想です」

［住所］東京都世田谷区南烏山6-5-3 1F

［営業時間］11:00〜14:30、17:30〜23:00、土・日・祝11:00〜16:00、17:00〜23:00

［定休日］不定休

［駐車場］なし

新店大賞ほか受賞『手打ち 陰日向（かげひなた）』＠分倍河原

モチモチ食感の超極太自家製手打ち麺が、生姜を効かせた醤油スープと相性抜群。その日に手打ちして提供する麺の工程は、修業先『日陰』（新川崎）と同じスタイルだ。

ラーメン950円

『手打ち 陰日向（かげひなた）』ラーメン950円

［住所］東京都府中市美好町3-9-10 ロゴス府中

［営業時間］11:00〜15:00

［定休日］水

［駐車場］なし

TRY大賞ほか受賞『Ramen FeeL（らーめんふぃーる）』＠日向和田

地鶏などで採る動物系のスープと、貝類や干しエビ、昆布などの旨みを溶かした塩ダレが絶品。自家製のシルキーな細麺や香り豚のロースなどの具材にも、こだわりが光る。

Feel The塩らぁ麺1500円

『Ramen FeeL（らーめんふぃーる）』Feel The塩らぁ麺1500円

『Ramen FeeL（らーめんふぃーる）』店主の渡邊大介さん

店主の渡邊大介さん「作る過程を大切に、さらに探究を続けます」

［住所］東京都青梅市梅郷4-695-1

［営業時間］11:00〜15:00、土・日・祝〜16:00（要オンライン予約）

［定休日］月・金 ※完全予約制

［駐車場］12台

TRYラーメン大賞とは？

「Tokyo Ramen of the Year」の略称。『第25回業界最高権威TRYラーメン大賞2024-2025』、『25周年記念 TRYラーメン大賞全国版 〜25年の軌跡と日本全国の本当に旨い一杯〜』（いずれも講談社ビーシー/講談社）が大好評発売中。

『第25回業界最高権威TRYラーメン大賞2024-2025』

『25周年記念TRYラーメン大賞全国版〜25年の軌跡と日本全国の本当に旨い一杯〜』

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年8月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

