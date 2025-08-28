¡Ö¿å¸¶Í¦µ¤¤ß¤¿¤¤¡×40ºÐ¿Íµ¤½÷Í¥à¤Þ¤µ¤«¤ÎÅêË¡á¤ËSNSÁûÁ³¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥Õ¥©¡¼¥à·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö½Â¤¹¤®¡×
¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼½©ÅÄÈþ¿Í¡×¤¬ÃÏ¸µ³®Àû
¡¡40ºÐ½÷Í¥¤¬ÈäÏª¤·¤¿¡Ö¿å¸¶Í¦µ¤¤ß¤¿¤¤¡×¤Ê²ÚÎï¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡27Æü¤Î³ÚÅ·¡¼¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï(½©ÅÄ¤³¤Þ¤Á¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)¤Ç¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½©ÅÄ¸©½Ð¿È¤Î²ÃÆ£²Æ´õ¡£³ÚÅ·¤ÎÀÖ¤¤¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¡¢Çò¤¤¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤Î¤è¤¦¤ÊåºÎï¤Ê¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é²¼¼êÅê¤²¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ï¤Ò¤¸¤òÄË¤á¤¿¤Î¤¬¸¶°ø¤Ç¡Ö¡Ø¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥í¡¼¤Ë²ñ¾ì¤É¤è¤á¤¡Ù»öÁ°¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¤ªÊ¹¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Î¤Ï¤º¡£¤½¤¦¡¢2014Ç¯¤ËÅê¤²¤¿¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é¿Ê²½¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï±³¤Ç¡¢Éª¤ò¼é¤ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¡Ø¤ªÁ°¤Ï¥×¥í¤«¡ª¡©Éüµ¢Àï¤«¡ª¡©¡Ù¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¤ÎºÇ¸å¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ë¡¢´é·Ý¤¬½Ð¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£
¡¡¤Þ¤µ¤Ë°Ï¤ß¼èºà¤Ç¿È¿¶¤ê¼ê¿¶¤ê¤ò¤Þ¤¸¤¨¤ÆÏÃ¤¹ÍÍ»Ò¤â¥¢¥Ã¥×¡£¡Öº£²ó¡¢Îý½¬¤ò¤·¤¿»þ¤ËÂ©»Ò¤¬Ìîµå¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¡¼¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç°ì½ï¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡£¡Ø¤ª¤¤¡ª°ëÌî¡¼¡ªÌîµå¤·¤è¤¦¤¼¡ª¡ÙÅª¤Ê¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿åÅç¿·»Ê¤µ¤ó(µýÇ¯82)¤ÎÌ¡²è¡ÖÌîµå¶¸¤Î»í¡×¤Î½÷ÀÅê¼ê¡¦¿å¸¶Í¦µ¤¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤ì¤ëÅêµå¤Ë¡Ö¿å¸¶Í¦µ¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥í¡¼¤È¤Ï½Â¤¹¤®¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¼¡¼¤ó¤Ö¥¥ì¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥Õ¥©¡¼¥à·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤âÈþ¤·¤¤¡£¤ª¼ã¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ÃÆ£¤Ï¡¢168¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¡£2007Ç¯¤Ë¤ÏTBS¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ö²Ö¤è¤êÃË»Ò2(¥ê¥¿¡¼¥ó¥º)¡×¤Ë½Ð±é¤·¤ÆµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿¡£13Ç¯¤Ë¡Ö¤¢¤¤¿Èþ¤Î¹ñÂç»È¡×¤Ë°Ñ¾ü¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢½©ÅÄ¸©ÃÎ»ö¤«¤é¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼½©ÅÄÈþ¿Í¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¡£14Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¡£4»ù¤ÎÊì¡£¡¡