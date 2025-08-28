『ポケモン』×「ミスド」コラボが今年も決定！ 期間限定ドーナツなど11月上旬登場へ
「ミスタードーナツ」は、11月上旬から、『ポケモン』とコラボレーションした期間限定ドーナツやグッズを、全国の店舗で発売する。
【写真】秋の味覚を味わう「さつまいもド」＆「くりド」がおいしそう！
■「ピカチュウ ドーナツ」がリニューアル
昨年に続き開催される「ミスタードーナツとポケットモンスター」キャンペーンでは、キャラクターをイメージした「ポケモン ドーナツ」をはじめ、コラボレーションならではのデザインをあしらったグッズが展開される。
今年は、毎年人気の「ピカチュウ ドーナツ」が新しく変化して登場するほか、新しい「ポケモン ドーナツ」も登場予定だという。
本企画の商品やキャンペーンなどの詳細に関しては順次発表されるため、引き続き注目だ。
ちなみに、「ミスタードーナツ」は8月27日（水）から期間限定で、「秋のいもくり推しド合戦」をテーマに、「さつまいもド」3種と「くりド」2種を販売中。さつまいもをイメージしたしっとり＆ねっとり食感の生地を使った「さつまいもド しっとりスイートポテト」や、栗をイメージしたホクホク＆しっとり食感の生地を味わう「くりド マロンホイップ＆ハニー」など秋の訪れを感じるドーナツが楽しめる。
