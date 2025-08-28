大阪王将の“月見”メニューは「冷」×「温」 ぜいたくな『お月見肉あんかけジャージャーメン』登場
大阪王将は、9月1日より『お月見肉あんかけ炸醤麺（ジャージャーメン）』を期間限定で販売する。
同商品は、冷水で締めた冷たい麺に熱々の肉あんかけをたっぷりとかけて、「冷」×「温」、絶妙なバランスに仕上げた。お月見を意識した目玉焼、香り高い紅油辣油をアクセントに、見た目も華やかで食欲をそそるぜいたくな逸品。
■商品詳細
販売期間：9月1日（月）〜9月30日（火）
価格：890円／『元祖焼餃子』付き（東日本）1220円／『元祖焼餃子』付き（西日本）1200円
※価格は税込 ※大盛無料 ※持ち帰り不可
