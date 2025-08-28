『TGC2025 A／W』M!LK・山中、IS:SUE・YUUKIら追加出演者 GENERATIONSが2年ぶり登場【出演者一覧】
東京ガールズコレクション実行委員会は9月6日、さいたまスーパーアリーナにて『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER』を開催する。第9弾となる出演者と、メインアーティストが解禁となった。
【画像】豪華メンバーずらり！写真で見る追加出演者
モデルに、長浜広奈、Shigekix、中沢元紀、3時のヒロイン・かなで、M!LK・山中柔太朗、IS:SUE・YUUKI、MAZZEL・NAOYA、THE JET BOY BANGERZ・TAKIとTAKUMIが決定。
またメインアーティスト第5弾も解禁となり、GENERATIONSが2年ぶりにTGCへ出演することも決定。コメントも届いた。
このほか、連続ドラマＷ-３０『ストロボ・エッジ Season１』のスペシャルステージや、7人組グローバルボーイズグループNAZEがオープニングアクトとして出演することも発表された。
■GENERATIONS、コメント
この度GENERATIONSとして2年ぶりにTGCの舞台に立たせていただきます。
TGCというとても豪華かつ、華のあるイベントは唯一無二だと思うので、GENERATIONSも来ている人の心に残るパフォーマンスをしたいと思います。
そして、翌日の７日は『TOKYO GENERATIONS COLLECTION』として TGCのステージを自分達がプロデュースするので、是非 TGCファンの皆様にも遊びに来て欲しいです。
一緒に盛り上がりましょう。
■メインモデル：嵐莉菜、アリアナさくら、安斉星来、池田エライザ、池田美優、板倉可奈（CUTIE STREET）、岡崎紗絵、小川桜花（Girls2）、奥田彩友（SWEET STEADY）、加藤史帆、加藤ナナ、金村美玖（日向坂46）、香音、茅島みずき、川口ゆりな、河村ここあ、上坂樹里、小坂菜緒（日向坂46）、小林由依、雑賀サクラ、さくら、桜井玲香、佐々木久美、Shiho、白石まゆみ（SWEET STEADY）、鈴木ゆうか、せいら、立花琴未（CANDY TUNE）、田鍋梨々花、田村保乃(櫻坂46)、月野有菜、椿、鶴嶋乃愛、なえなの、中条あやみ、なごみ、那須ほほみ、新沼凛空、生見愛瑠、希空、土方エミリ、藤田ニコル、藤吉夏鈴(櫻坂46)、ブリッジマン遊七、星乃夢奈、本田紗来、MINAMI、三吉彩花、村上愛花、村瀬紗英、守屋麗奈（櫻坂46）、矢吹奈子、山崎天（崎＝たつさき）（櫻坂46）、ゆい小池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ、米澤りあ、りんか 他 ※50音順
■モデル：稲垣姫菜、黒嵜菜々子、平美乃理、谷崎早耶（≠ME）、長浜広奈 他 ※50音順
■ゲスト：アオイヤマダ、あの、石川愛大、岩瀬洋志、かなで（3時のヒロイン）、くれいじーまぐねっと、小宮璃央、Shigekix、しなこ、翔、曽野舜太、平祐奈、高橋文哉、高松アロハ（高＝はしごだか）、TAKI（THE JET BOY BANGERZ）、TAKUMI（THE JET BOY BANGERZ）、綱啓永、とうあ、豊田裕大、NAOYA（MAZZEL）、中沢元紀、夏生大湖、NOA、野村康太、樋口幸平、本田響矢、松本仁、丸山礼、水沢林太郎、宮世琉弥、村重杏奈、もーりーしゅーと、杢代和人、MON7A、山下幸輝、山中柔太朗、YUUKI（IS:SUE）、りなぴっぴ（リンダカラー∞）他 ※50音順
■メインアーティスト：ILLIT、aoen、CANDY TUNE、GENERATIONS、FRUITS ZIPPER、ME:I、MEOVV、WILD BLUE 他 ※50音順
■TGC NEXT ARTIST：ONSENSE、Hi-Fi Un!corn ※50音順
■オープニングアクト：EPEX、LDH SCREAM、Cosmosy、NAZE ※50音順
■MC：EXIT、鷲見玲奈 ※50音順
■スタジオMC： 柏木由紀、TGCオフィシャルサポーター HIROMI（マーケティングアドバイザー）、TGCオフィシャルサポーター FUKAMI（ファッションディレクター） ※50音順
