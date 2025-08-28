¤³¤¬¤±¤ó¡¢¥±¥¬¤Î¤¿¤á¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤òÅöÌÌµÙ±é¡¡µþËÜÂç²æ¼ç±é¡ØOnce¡Ù
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤³¤¬¤±¤ó¤¬¡¢¥±¥¬¤Î¤¿¤á¡¢Åìµþ¡¦ÆüÀ¸·à¾ì¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØOnce¡Ù¤òÅöÌÌµÙÍÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬28Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÅìÊõ¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡ÚÊó¹ðÊ¸¡Û½Ð±é¼ÔÊÑ¹¹¤òÈ¯É½¡¢¡¢µþËÜÂç²æ¼ç±é¤ÎÉñÂæ
¡¡¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´°ÆÆâ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡ÖËÜ¸ø±é¤Ë½Ð±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¥·¥å¥ô¥§¥Ã¥ÄÌò¤Î¤³¤¬¤±¤ó¤Ï¡¢²ø²æ¤Î¤¿¤áÅöÌÌ¤Î´ÖµÙ±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤Ê¤ªÆ±Ìò¤Ï¡¢MCÌò¤ÈÊ»¤»¤Æ¿·°æ³¤¿Í¤¬Ì³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª³Ý¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢À¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¿´¤è¤ê¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£¡ÖÀ¿¤Ë¶²¤ìÆþ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½Ð±é¼ÔÊÑ¹¹¤ËÈ¼¤¦Â¾Æü¤Ø¤ÎÊÑ¹¹¡¦Ê§Ìá¤·¤Ï¤¤¤¿¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¡£²¿Â´¤´Î»¾µ»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¡ØOnce¡Ù¤Ï¡¢ÆüÀ¸·à¾ì¤Ç9·î9Æü¡Á28Æü¤Ë¾å±éÍ½Äê¡£µþËÜÂç²æ¡ÊSixTONES¡Ë¤¬¼ç±é¤¹¤ë¡£
¡ÚÊó¹ðÊ¸¡Û½Ð±é¼ÔÊÑ¹¹¤òÈ¯É½¡¢¡¢µþËÜÂç²æ¼ç±é¤ÎÉñÂæ
¡¡¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´°ÆÆâ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡ÖËÜ¸ø±é¤Ë½Ð±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¥·¥å¥ô¥§¥Ã¥ÄÌò¤Î¤³¤¬¤±¤ó¤Ï¡¢²ø²æ¤Î¤¿¤áÅöÌÌ¤Î´ÖµÙ±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤Ê¤ªÆ±Ìò¤Ï¡¢MCÌò¤ÈÊ»¤»¤Æ¿·°æ³¤¿Í¤¬Ì³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª³Ý¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢À¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¿´¤è¤ê¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£¡ÖÀ¿¤Ë¶²¤ìÆþ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½Ð±é¼ÔÊÑ¹¹¤ËÈ¼¤¦Â¾Æü¤Ø¤ÎÊÑ¹¹¡¦Ê§Ìá¤·¤Ï¤¤¤¿¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¡£²¿Â´¤´Î»¾µ»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¡ØOnce¡Ù¤Ï¡¢ÆüÀ¸·à¾ì¤Ç9·î9Æü¡Á28Æü¤Ë¾å±éÍ½Äê¡£µþËÜÂç²æ¡ÊSixTONES¡Ë¤¬¼ç±é¤¹¤ë¡£