人気お笑いコンビ・見取り図の盛山晋太郎が8月24日、自身のYouTubeチャンネル「盛山プロダクション」を更新。1週間の食事事情についてVlogを公開した。

盛山は、雑誌『anan』の表紙を飾るための企画で、約100日間のダイエットに挑戦。体重を20kg落としたビフォーアフター写真を自身のSNSに投稿し、話題を呼んでいた。今回の動画では、ダイエットを終えた盛山が体重をゆるくキープするための食事内容を撮影。1週間の食事を自分のナレーションとともに振り返っている。

動画冒頭では、現在の体重が87.4kgであることを説明。ダイエット直後は84.6kgだったが、少し体重が戻ってきているようだ。盛山は「90kgまでは良いかなってみてるんですけど、さすがに100kgには戻りたくない」と自身の思いを話している。

1日目の朝食は、大根の漬物や納豆、魚料理などの和食を食べていた。昼・夜も節制していたが、甘いものを我慢できなくなったようで、晩御飯のあとに糖質控えめのアイスを半分だけ食べている。盛山は罪悪感を感じたようで「すみません…ごめんなさい…」とカメラに向けて謝罪。後日ナレーションをした盛山は、そんな自分を見て「そんな謝らんでいいよ。ボディビルの大会出るわけちゃうから」とツッコミを入れていた。

2日目は、朝にプロテインを飲んで車で移動。仕事の合間に一度自宅に戻ると、また甘いものが欲しくなったようで、ヨーグルトの「オイコス（OIKOS）」にココアパウダーをかけて食べている。その後は飛行機で移動していたため、機内食を食べていた。

夜は食事会に参加したようだが、ホテルに帰ってきた盛山は「完全に食べすぎました」「お腹いっぱいの状態なのに、もう一口、もう一口と箸が進んでました。性根がデブすぎる！」と反省。後悔のあまりベッドの上で暴れ回っていたが、ナレーションをしていた盛山は「こいつ何してんの？」と冷静に自分を振り返っていた。

3日目以降も、ゆるく食事制限をしながら生活する様子を撮影している。食べ過ぎたあとにはジムで運動もしており、体重をキープするための努力を続けていた。そして、撮影が1週間経過したあとは体重を発表。Vlogがスタートしたときは87.4kgだったが、1週間後は86.4kgできちんとキープしている。

コメント欄では「ダイエット企画終わっても自主的に続けてるのえらすぎる」「こんなに美味しそうなお弁当やケータリングが沢山ある環境でダイエット出来るのすごい 自分だったら誘惑に勝てない」などの反応が寄せられていた。

もともと大食漢で、20代前半には体重が125kgあった盛山。『anan』の企画が終了したあとも、健康を維持するための食事制限や運動を続ける姿に感銘を受ける視聴者が多くいるようだ。特に、同じようにダイエットやトレーニングを頑張る人たちにとっては、今回の動画は励みになるだろう。実際、コメント欄では「自分も頑張ろう！と、刺激になりました またやってほしいです」といった声も届けられていた。食事事情やダイエットに関するコンテンツは今後も投稿されるはずなので、引き続き動向に注目していきたい。

（文＝小林嵩弘）