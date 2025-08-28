「まだ実感が湧かないよ。僕はマンUのファンだから、半分腹が立ってる」自らの手で愛する名門を…４部クラブ守護神の発言が話題
大金星後の率直なコメントが話題だ。
現地８月27日に開催されたカラバオカップ２回戦で、４部のグリムズビーが、プレミアリーグ屈指の名門マンチェスター・ユナイテッドとホームで対戦。前半で２点を先行した後、失点を重ねて２−２とされたものの、12−11という壮絶なPK戦を制し、歴史的勝利を挙げた。
現地メディア『Manchester Evening News』によれば、グリムズビーのGKクリスティ・ピムが試合後にインタビューに対応。興奮気味に「まだ実感が湧かないよ。僕はマンチェスター・ユナイテッドのファンだから、半分は少し腹が立ってるんだ」と言い放ち、インタビュアーの笑いを誘った。
頼れる30歳の守護神はさらに、「こういう夜こそが、フットボールをする理由だ。本当に素晴らしい。僕は（PK戦で）もう少し上手くやれたはずだよね？僕が１本セーブしてチームを繋ぎ、仲間たちが残りをやってくれた。最高だ」と伝えた。
愛するチームを自らの手で撃破し、生涯忘れられない夜になったはずだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
