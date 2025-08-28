À¶½Õ¤Ï²Î»ì¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡©¡Ö³µÇ°¤¬¤½¤â¤½¤â¡Ä¡×¥é¥¤¥ÖÂÐºö¤Ç¡È¤ªÎ©¤ÁÂæ¡ÉÈ¯ÌÀ¤â¡ÖÆÃµö¤Ï¼è¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×
¡¡¡Ö¹õÌ´¡×¤ä¡ÖSADS¡×¤Ç¤â³èÆ°¤·¤¿¥í¥Ã¥¯¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎÀ¶½Õ¡Ê56¡Ë¤¬¡¢27ÆüÊüÁ÷¤ÎABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤³¤ìÍ¾ÃÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¡Ê¿åÍË¸å11¡¦17¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤¬¡È²Î»ì¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¥¦¥ï¥µ¤Î¿¿Áê¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢À¶½Õ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¡ÈÅÁÀâ¡É¤È¤·¤Æ¡Ö²Î»ì¤Ï´ðËÜÅª¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢´Ö°ã¤¨¤º¤Ë²Î¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤Û¤Ü¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Àâ¤ò¾Ò²ð¡£À¶½Õ¤Ï¡Ö¼«Ëý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¶Ê¿ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡Ä¤â¤Á¤í¤ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ1¡¢2ËçÌÜ¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤â¤¦¡¢³Ð¤¨¤ë¤È¤¤¤¦³µÇ°¤¬¤½¤â¤½¤â¡Ä¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡Ö¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡×ßÀ²ÈÎ´°ì¤¬¡Ö¥é¥¤¥Ö¤Ç´Ö°ã¤¨¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢²Î»ì¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¥â¥Ë¥¿¡¼¤Î¡È¥×¥í¥ó¥×¥¿¡¼¡É¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¸«¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡£¤È¤â¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿²Î¼ê¤ÎÁêÀî¼·À¥¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«¥×¥í¥ó¥×¤ò¸«¤ë¤Î¤ÏÂç¸æ½ê¤À¤±¤ß¤¿¤¤¤Ê»þÂå¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£2000Ç¯¤°¤é¤¤¤«¤é¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤ß¤ó¤Ê¥×¥í¥ó¥×¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢1994Ç¯¤Ë¡Ö¹õÌ´¡×¤È¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿À¶½Õ¤Ï¡ÖËÍ95Ç¯¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£ÁêÀî¤«¤é¤Ï¡ÖÁá¤¤¤Ê¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢¡Ö¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¤¢¤ìËÍ¤¬ºî¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¤Î¿Í¤¬¡Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡ËÂ¤ò³Ý¤±¤ë¤ä¤Ä¡¢¤¢¤ì¹õÌ´¤¬ºî¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖºÇ½é¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËÍ¤é¤ÈÅö»þ¤ÎÉñÂæ´ÆÆÄ¤¬ºî¤Ã¤Æ¤½¤ì¤¬¹¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖËÍ¤éÊÌ¤ËÆÃµö¤Ï¼è¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤ó¤É¤óÉáÄÌ¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¿Í¤¿¤Á¤â¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·ßÀ²È¤ÎÁêÊý¡¦»³Æâ·ò»Ê¤¬¡Ö¤¢¤ì²»³Ú¤Îµ¡ºà¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÂ¤òÃÖ¤¤¤Æ¡¢²Î»ì¤¬½Ð¤ë¡×¤ÈÀ¶½Õ¡£Ãæ¤Ë¥×¥í¥ó¥×¥¿¡¼¤¬»Å¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ßÀ²È¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤È´¶¿´¡£ÁêÀî¤¬¡Ö¤Ç¤â¤¢¤½¤³¤ËÎ©¤Ã¤¿¤é²Î»ì¤¬¸«¤ì¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡¢À¶½Õ¤Ï¡Ö¾å¤«¤é¤â2ÌÌ¤Ç¡×¤È¡¢¤â¤¦1¤ÄÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£ßÀ²È¤Ï¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡ÖÁ´Á³³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤¢¤¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£