三代目 Ｊ ＳＯＵＬ ＢＲＯＴＨＥＲＳの今市隆二がタクシー運転手に対する脅迫と暴行の疑いで書類送検された一件で、被害者の代理人である河西邦剛弁護士と西山晴基弁護士が２８日、都内で会見を開催。今市と被害者の示談が成立したことを発表した。

被害者は今市側から書面での謝罪を通じて「十分意思を確認できた」とし「私個人の意思としては、今市さんの芸能活動の自粛や、グループのメンバーとしての芸能活動の休止を求めることはありません」とコメント。何よりも再発防止を求めてるとし、飲酒がきっかけの一件だったということもあり西山氏は「今後の飲酒の仕方は気をつけていくっていうところは再発防止としては必要かなと思う」とした。

実際に今月７日の時点で、今市の代理人弁護士から書面を通じて今市が禁酒の意思を示していることも明かされたという。河西氏は「ご自身の行動について内省を深めるために禁酒はもとより、生活のために必要な外出以外は自宅にて禁酒を続けていますということを言っていて」とし「所属事務所からは今市さんが自分を律する生活を送っていることについて頻繁に確認の連絡を受けている、所属事務所の監督を受けている状況でもあるという状態について共有はあった」と明かした。

今市の一件を巡っては、４月上旬に起こった出来事として、所属事務所が先月３１日に「４月中に本人よりタクシー会社様へ謝罪と示談の申し入れを行い、現在、当該会社様との間では既に示談が成立しております」と報告。今市は書類送検され、報酬返上と自宅謹慎処分を科したことも明らかにした中、翌８月１日には当面の間、活動を自粛すると発表した。

また今市自身は「私の言動が、社会からの期待や信頼を大きく損なうものであったことを強く自覚し、深く反省しております」と謝罪し「今後も調査等に全面的に協力して応じ、乗務員様に対しても誠意をもって向き合ってまいります」とコメントしていた。