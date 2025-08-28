片づけてるのにすぐ散らかる人はこれをやりがち！片づけがうまくいかない理由とその解決法
片付けてるのに片付かない…実はそれ「モノを移動しているだけ」かも！？
“片づけ”だと思ってやっていること、実は“モノを移動しているだけ”かもしれません。
たとえば、リビングのモノをとりあえず別の部屋へ運んだり、とりあえず見えない場所に突っ込んだり…。
見た目は一時的にスッキリしても、本当の意味での片づけにはなっていません。だからまたすぐに散らかってしまうんですよね。
片づけの本質は、「必要なモノを選び、適切な場所に収めること」です。“量”を見直さずに“場所”だけ変えても、根本的な解決にはならないのです。
片づけは「整理」から
よく、「収納グッズを買えば片づく」と思われがちですが、実は順番が大事。
片づけは【整理 → 収納】の順で進めるのが基本です。
整理とは、不必要なモノを取り除き、必要なモノだけを残すことです。使っていない、壊れている、気持ちがのらない…そんなモノたちは思い切って手放すことも大切です。
ここで注意していただきたいのが、手放す＝捨てるではないこと。誰かに譲ったり、フリマアプリで売ったり、必要としている人につなぐことで、モノの本来の価値がきちんと活かされます。
片づける時は「整理」から行うことを、意識してみましょう。
片づけは「イベント」ではなく「習慣」にすることが大切
「よし、今日は一気に片づけよう！」と休日に気合を入れるのも悪くありません。とはいえ、これだとリバウンドする可能性もあります。
なぜなら、片づけは“イベント”ではなく“習慣”にすることが大切だからです。
たとえば、
・就寝前に5分だけリセットタイムを作る
・ソファには何も置かないルールを決める
・使ったら元の場所に戻すことを家族と共有する
こうした“小さな習慣”の積み重ねが、心地よい暮らしをつくっていきます。一度に完璧を目指すより、毎日の中で自然に片づけができる仕組みを育てていきましょう。
まずは、整理から始めてみよう
「片づけてるのに片づかない…」という悩みも、やり方を少し見直すだけで変わります。“モノを移動する”のではなく、“整理して、習慣化する”こと。これが、散らからない家づくりのポイントです。
整った暮らしは、ただモノを片づけるだけでは手に入りません。「自分は何を大切にしたいのか」「どんな暮らしをしたいのか」その想いを見つめ直すことから、本当の整理は始まります。
焦らなくて大丈夫です。今日から、あなたのペースで本当の片づけを始めてみましょう。