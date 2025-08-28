茨城県内の2区間が4車線化

茨城県内の圏央道の一部区間で、2025年8月29日6時に4車線運用が始まります。

【地図】新たに4車線化する圏央道「2区間」を見る

暫定2車線で開通した圏央道の久喜白岡JCT（東北道）〜大栄JCT（東関東道）間92.2kmでは現在、4車線化事業が進んでおり、これまで久喜白岡JCT〜五霞IC間と境古河IC〜坂東IC間が完成しています。

今回4車線化するのは、つくば牛久IC〜牛久阿見IC間6.1kmと、阿見東IC〜稲敷IC間6.0kmです。

NEXCO東日本関東支社や国土交通省関東地方整備局によると、圏央道で先に4車線化した幸手IC〜五霞IC間は渋滞が減り、さらに最高速度引き上げにより平均速度が最大30km/h以上改善。また、対面通行も解消し、事故件数も約6割減少したといいます。

ちなみにほかの区間でも4車線化工事は進んでおり、次の2区間では工事に伴う夜間通行止めが発生します。期間が合計およそ2週間と長いため、通行には注意が必要です。

●つくば中央IC〜つくばJCT〜つくば牛久IC

期間：9月1日（月）〜6日（金）の5夜間、各日20時〜翌5時

●五霞IC〜境古河IC

期間：9月8日（月）〜12日（金）の5夜間、各日20時〜翌5時

夜間通行止め後、2区間は4車線化のため並行して新設された道路に車線が切り替わり、上下線を分離しての2車線運用に移行します。

これらの区間も含め、工事が順調に進めば2026年度までに久喜白岡JCT〜大栄JCT間の全区間が順次4車線化される予定です。