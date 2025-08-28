今日28日の近畿は強烈な日差しが照り付け、猛暑となる所が多いでしょう。この先、しばらく厳しい残暑が続きますが、特に31日(日)は災害級の暑さとなる見込みです。2日(火)から3日(水)は前線が南下するため雲が多くなり、天気の崩れる所があるでしょう。

今日28日の近畿は日差し強烈 にわか雨・雷雨に注意

今日28日の近畿は、強烈な日差しが照り付けている所が多いですが、所々で雨雲が湧き始めています。このあと今夜にかけても、おおむね晴れる所が多いものの、気温上昇と湿った空気の影響で、局地的に雨雲が発達する見込みです。激しい雨や雷雨となる恐れもあるため、空模様の変化にお気をつけください。

1日頃まで高気圧勢力下 2日〜3日頃前線が南下

この先の近畿は、9月1日(月)頃まで高気圧の圏内となるでしょう。しかし、1日(月)は次第に高気圧周辺の湿った空気が流れ込みやすくなり、2日(火)から3日(水)にかけて本州付近を南下する前線の影響を受ける見込みです。

31日(日)は再び災害級の暑さ 3日頃に天気崩れる

近畿では、この先、厳しい残暑が続きますが、特に31日(日)は日中の気温の上昇が激しい見込みです。最高気温は奈良で39℃、大阪と京都で38℃の予想で、再び災害級の暑さとなるでしょう。8月最後の日曜日ですが、お出かけの際は、熱中症対策を徹底するようにしてください。その後、9月1日(月)までは、にわか雨の可能性があるものの、おおむね晴れる所が多く、連日、強烈な日差しが降り注ぐ見込みです。



前線の南下に伴い、2日(火)は次第に雲が増え、3日(水)にかけて天気の崩れる所があるでしょう。昨日27日のように、近畿のあちらこちらで雨雲が発生して、カミナリ雲に発達する所もある見込みです。3日(水)は雨などの影響もあり、気温の上昇は多少抑えられますが、ムシムシとした不快な暑さになるでしょう。