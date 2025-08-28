「全商品に付けてほしいくらい便利！」アレ付きの優秀100均ポーチ
商品情報
商品名：スプリング付クリアポーチ（エイリアン）
価格：￥220（税込）
販売ショップ：ダイソー
スプリング付きってありがたい♡可愛くて便利なダイソーのクリアポーチ
ダイソーといえば、見逃せないのがディズニーグッズ。またまた凄い商品が登場していました！
今回ご紹介するのは『スプリング付クリアポーチ（エイリアン）』という商品。「トイ・ストーリー」で大人気のエイリアンがデザインされた、スプリングつきのクリアポーチです。
価格は220円（税込）。筆者が購入した店舗では、キャラクターグッズ売り場に陳列されていました。
デザインのクオリティが高いことと、使い勝手の良さに惹かれて購入してみました。
早速常備薬と目薬を収納してみましたが、サイズがピッタリ！
スリムな形状ですが少し厚みがあるので、意外と収納力があります。
ICカードがすっぽり入る大きさ◎お財布としても使いやすい！
お財布としても使えて便利！ICカードもすんなり入ります。
クリア素材で中身が見やすいので、残金がどのくらいか把握できます。
今話題になっている“100均財布界隈”の間でもおすすめです！
フラップはスナップボタンで留めるタイプなので、お会計の際も手間取ることがなくスムーズ。
サッと出し入れできるので、ストレスなく使えます！
スプリングで、バッグハンドルに装着しても良し、落下防止にバッグと繋いでも良し、ボトムスのベルトループにつないでも良し！
スプリングが付いていることで、安心して持ち運ぶことができます。
この手の商品はスプリングが付いていないものが多いですが、これなら別で用意する必要がないのも嬉しいですね。
今回は、ダイソーの『スプリング付クリアポーチ（エイリアン）』をご紹介しました。
ディズニー好きな方だけでなく、便利な機能が付いたポーチをお探しの方にもささりそうなアイテムでした！気になる方は、ダイソーでお買い物の際にぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。