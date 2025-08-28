「全商品に付けてほしいくらい便利！」アレ付きの優秀100均ポーチ

ダイソーをパトロールしていたら、見た目のクオリティと使い勝手の良さのバランスが最高なクリアポーチを発見！スリムに見えて意外と収納力があり、小物や目薬などがすんなり入ります。カードも入るのでお財布としても使えちゃう！他にも、より便利に使える嬉しい秘密が…♡ダイソーさんの本気を感じる、優秀ポーチでした！

商品情報

商品名：スプリング付クリアポーチ（エイリアン）

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

スプリング付きってありがたい♡可愛くて便利なダイソーのクリアポーチ

ダイソーといえば、見逃せないのがディズニーグッズ。またまた凄い商品が登場していました！

今回ご紹介するのは『スプリング付クリアポーチ（エイリアン）』という商品。「トイ・ストーリー」で大人気のエイリアンがデザインされた、スプリングつきのクリアポーチです。

価格は220円（税込）。筆者が購入した店舗では、キャラクターグッズ売り場に陳列されていました。

デザインのクオリティが高いことと、使い勝手の良さに惹かれて購入してみました。

早速常備薬と目薬を収納してみましたが、サイズがピッタリ！

スリムな形状ですが少し厚みがあるので、意外と収納力があります。

ICカードがすっぽり入る大きさ◎お財布としても使いやすい！

お財布としても使えて便利！ICカードもすんなり入ります。

クリア素材で中身が見やすいので、残金がどのくらいか把握できます。

今話題になっている“100均財布界隈”の間でもおすすめです！

フラップはスナップボタンで留めるタイプなので、お会計の際も手間取ることがなくスムーズ。

サッと出し入れできるので、ストレスなく使えます！

スプリングで、バッグハンドルに装着しても良し、落下防止にバッグと繋いでも良し、ボトムスのベルトループにつないでも良し！

スプリングが付いていることで、安心して持ち運ぶことができます。

この手の商品はスプリングが付いていないものが多いですが、これなら別で用意する必要がないのも嬉しいですね。

今回は、ダイソーの『スプリング付クリアポーチ（エイリアン）』をご紹介しました。

ディズニー好きな方だけでなく、便利な機能が付いたポーチをお探しの方にもささりそうなアイテムでした！気になる方は、ダイソーでお買い物の際にぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。