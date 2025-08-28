ついにマグネットタイプが爆誕！これなら跡が残らないよ〜！作った人に拍手したい100均発明品

推し活グッズの定番とも言える缶バッジ。カバンやポーチに付ける他にも、お部屋に飾ってコレクションしている方も多いのではないでしょうか。そんな時に必要になってくるのが、缶バッジ用のスタンド。なるべく缶バッジ自体にダメージがいかないものが欲しい…と思っていた筆者ですが、セリアでとんだ発明品を発見しました！

商品情報

商品名：缶バッジマグネットスタンド 2P

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：21×20×H12mm（1P）

内容量：2P

販売ショップ：セリア

こんなの欲しかった！作った人に拍手したい推し活グッズをチェック

推し活グッズの定番である缶バッジ。カバンやポーチに付けても可愛いですが、ディスプレイに使っている方も多いのではないでしょうか。

いざ、お部屋に飾ろうと思った時、必要になってくるのが缶バッジ用のスタンド。よくあるタイプは、缶バッジをはめ込んで使うものか、裏面に粘着テープを貼り付けるもの…缶バッジ全体のデザインが見えにくかったり、テープの跡残りが気になったり、特別使いやすいイメージがありませんでした。

そんな時に見つけたのがこちらの商品！その名も『缶バッジマグネットスタンド 2P』。セリアの推し活グッズ売り場に並んでいました。

スタンドのサイズは約21×20×H12mm。2個入りでお値段￥110（税込）でした。

対応している缶バッジのサイズは、直径約25〜80mmです。早速使っていきます！

これなら気兼ねなく使える！セリアの『缶バッジマグネットスタンド 2P』

使い方は簡単。缶バッジの裏側にスタンドをくっつけるだけ。マグネットで張り付けるので、付け外しが楽ちん。大切なコレクションにダメージが加わりにくいのが嬉しいです！

小さな缶バッジなら1つでも大丈夫かと思いますが、大きな缶バッジにはスタンド2つ使いがおすすめです。しっかりバランスが取れるので、デスクやコレクション用の棚など、好きな場所に飾れます。

スタンド自体もコンパクトで場所を取らず、悪目立ちしないクリアカラーが高評価です♡

今回はセリアの『缶バッジマグネットスタンド 2P』をご紹介しました。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。